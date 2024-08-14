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Новосибирский НИИТО будет оспаривать заключение конкурсного управляющего о преднамеренном банкротстве Клиники

  • 14/08/2024, 16:16
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирский НИИТО будет оспаривать заключение конкурсного управляющего о преднамеренном банкротстве Клиники
В институте считают выводы арбитражного управляющего предсказуемыми.

ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России намерен оспорить заключение арбитражного управляющего АНО «Клиника НИИТО» Марии Емельяновой о наличии признаков преднамеренного банкротства компании-должника. Об этом сообщили в институте в ответ на запрос Infopro54.

— Безусловно, мы намерены оспаривать выводы, изложенные в заключении. Так как учредителем должника не совершались действия, заведомо влекущие неспособность АНО «Клиники НИИТО» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, — подчеркнули в институте.

В компании напомнили, что в ходе процедуры наблюдения временным управляющим Татьяной Болотовой был проведен анализ сделок должника.

— В результате не было установлено признаков преднамеренного банкротства. Временный управляющий имела в своем распоряжении все необходимые документы, — отметили в Новосибирском НИИТО.

В компании считают, что выводы, сделанные Марией Емельяновой в своем заключении, не основаны на постановлении правительства РФ, регламентирующего правила проверки на предмет наличия признаков преднамеренного банкротства.

— Кроме того, проведение данной работы по подготовке заключения направлено на противодействие позиции учредителя в деле о банкротстве, направленной на оспаривание незаконных действий управляющего. Следовательно, подготовка такого документа в нужном ей контексте предсказуема, — говорится в ответе.

В Клинике НИИТО Новосибирска нашли признаки преднамеренного банкротства

В Клинике НИИТО Новосибирска нашли признаки преднамеренного банкротства

Напомним, конкурсный управляющий АНО «Клиника НИИТО» Мария Емельянова разместила заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства компании-должника. Проверка проводилась в период с 1 января 2017 года по 25 мая 2023 года (не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о банкротстве). Согласно документу, в действиях ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и лиц, осуществлявших руководство ФГБУ в период 2018-2023 годов имеются признаки преднамеренного банкротства должника.

По ее подсчетам, совокупный размер стоимости имущества, которое было выведено, списано/утрачено, а также денежных средств, недополученных должником, в период с 2018 года по 2024 год, составляет более 700 миллионов рублей.

АНО «Клиника ННИИТО» была создана в 2000 году по инициативе руководства ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. В мае 2023 года по инициативе ООО «Медицинский интегратор» в клинике была введена процедура конкурсного производства. Обязанности конкурсного управляющего были временно возложены на Татьяну Болотову, которая держала курс на прекращение хозяйственной деятельности АНО.

В июне 2023 года суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения она вынесла решение о том, что клиника ННИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

Сегодня организации являются разными юридическими лицами, но институт по-прежнему является учредителем клиники.

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Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : спор Новосибирский НИИТО Клиника НИИТО банкотство


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