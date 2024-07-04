Рекламодателям

В школах Новосибирска растет спрос на медиапедагогов

  • 04/07/2024, 14:11
Автор: Юлия Данилова
В школах Новосибирска растет спрос на медиапедагогов
В новом учебном году в городе ожидается бум по созданию медиаклассов.

На одном из треков конференции для СМИ «ВМЕСТЕ МЕДИА.РОСТ» в Москве участники дискуссии отметили, что в Новосибирске школы сотнями запрашивают медиапедагогов. Доцент кафедры журналистики ИФМИП НГПУ Ирина Катенева подтвердила Infopro54, что спрос на медиапедагогов в вузе высокий, хотя заказ на сотни специалистов она назвала некоторым преувеличением.

— На базе НГПУ у нас уже более 10 лет существует магистратура «Педагогическое образование. Медиаобразование», с этого года стартовала программа по переподготовке «Медиапедагогика», — пояснила Катенева. — В рамках магистратуры вначале обучались руководители школьных пресс-центров. Сейчас только в Новосибирске — более 200 школ, и практически в каждой работает или пока требуется руководитель медиацентра.

По ее словам, школы Новосибирска постепенно уходят от практики, когда эту работу выполняет назначенный педагог-предметник. Такой специалист проходит переквалификацию, либо на должность руководителя пресс-центра берут журналиста. Сейчас нередки ситуации, когда корреспонденты эмоционально выгорают и меняют сферу деятельности или же совмещают преподавание и журналистику. При этом собеседница редакции отметила, что далеко не у всех журналистов есть педагогический опыт для выполнения такой работы, поэтому НГПУ, где есть кафедра журналистики и магистратура по медиаобразованию, удается вписываться в новый тренд.

Ирина Катенева также отметила интерес к программам переподготовки со стороны учителей-предметников.

— Педагоги сегодня активно используют мультимедийные инструменты, так как поколение зумеров лучше реагирует на интерактивные задания и применение игропрактики, а для этого требуются новые методы обучения, — пояснила эксперт.

Кроме того, по информации собеседницы Infopro54, в Новосибирске намечается бум по открытию медиаклассов, для которых требуются руководители. Сейчас в городе три таких класса: первый открыт 10 лет назад, а третий — год назад. В новом учебном году медиаклассы планируют запустить 10 школ Новосибирска. В разработке концепции медиаклассов участвуют специалисты НГПУ.

— Это профильные классы, по аналогии с медицинскими, педагогическими, классами МЧС, где школьников готовят к поступлению в специализированные вузы. Такие медиаклассы в рамках специальной программы первыми появились в Москве. В регионах эта практика не очень прижилась, так как здесь нет такого количества университетов с медиаспециальностями, — комментирует Ирина Катенева. — Я являюсь куратором медиакласса, созданного в Новосибирской классической гимназии №17. В этом образовательном учреждении самый старый школьный пресс-центр в городе — он был создан 30 лет назад, и за это время прошел путь от стенгазеты до конвергентной редакции, которая в том числе работает с дополненной реальностью.

Эксперт пояснила, что в Новосибирске в медиаклассах готовят школьников не к поступлению в профильные вузы, хотя если ученики решат подать туда документы, то продемонстрируют очень хороший уровень подготовки. В первую очередь делается акцент на развитии критического мышления.

— В медиаклассах детей учат определять слухи, фейки, понимать, как они формируются, а также осознавать, что в интернете далеко не всегда представлена достоверная информация. Школьники учатся работать с мультимедийными проектами и нейросетями, создавать собственные паблики и продвигать их в качестве личного бренда, некоторые ребята делают медиапроекты для своих родителей, например сайты. В новосибирских медиаклассах ставится акцент на формирование базового уровня медиаграмотности школьников, чтобы они могли не только потреблять контент, но и разбираться в нем, создавать свой собственный, — резюмирует Ирина Катенева.

Ранее редакция сообщала о том, что в школах Новосибирска с сентября начнутся уроки семьеведения.

Фото freepik, автор: freepik.

85

Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Медиапедагоги медиакласс критическое мышление


Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Территорию около театра «Глобус» благоустроят за 41 миллион рублей в Новосибирске
4/07/24 16:47
Город
Выплаты вкладчикам «КИВИ Банка» начнутся 12 июля
4/07/24 16:29
Общество Финансы
Мертвый новосибирец весом 170 кг несколько дней пролежал в квартире: никто не хотел его выносить
4/07/24 16:20
Происшествия
Уклониста от военной службы осудили на 5 лет в Новосибирске
4/07/24 16:12
Право&Порядок
«Вы меня подставили»: пьяный мигрант сбил на машине школьника в Новосибирске
4/07/24 15:29
Общество Происшествия
Новосибирцев приглашают обсудить развитие парка «Березовая роща»
4/07/24 15:08
Общество
В школах Новосибирска растет спрос на медиапедагогов
4/07/24 14:11
Власть Образование Общество
Временно прекратит работу трамвай № 8, а № 15 изменит схему движения в Новосибирске
4/07/24 13:52
Город
Редкую заразиху нашла в поле жительница Новосибирской области
4/07/24 13:31
Общество
Матерившегося весь полет новосибирца задержали в Омске
4/07/24 13:15
Право&Порядок
Новосибирск примет чемпионат России по тяжёлой атлетике
4/07/24 12:46
Спорт
35 млн рублей выделено на ремонт региональной автодороги в Новосибирске
4/07/24 12:09
Общество
Лучших выпускников новосибирских школ поздравил губернатор Андрей Травников
4/07/24 11:50
Власть
Жителям дома произведен перерасчет за содержание жилья в Новосибирске
4/07/24 11:45
Право&Порядок
Жительница Новосибирска закрыла долг в 5,9 миллионов рублей для того, чтобы ее повысили
4/07/24 11:29
Право&Порядок
В мэрии Новосибирска прокомментировали действия мигранта-крота, прорывшего траншею к киоску
4/07/24 11:24
Общество
Ввели льготный проезд на маршруте № 310 в Новосибирске
4/07/24 11:19
Город
В четыре раза увеличилось количество утонувших в Новосибирске
4/07/24 9:54
Общество
Ни у одной кикшеринговой компании в Новосибирске нет разрешения на парковки для самокатов
4/07/24 9:37
Бизнес Власть Город
Женщина погибла в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске
4/07/24 9:29
Общество Происшествия
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37
Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту
27/06/24 16:28
Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»
27/06/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска