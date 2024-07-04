В школах Новосибирска растет спрос на медиапедагогов

На одном из треков конференции для СМИ «ВМЕСТЕ МЕДИА.РОСТ» в Москве участники дискуссии отметили, что в Новосибирске школы сотнями запрашивают медиапедагогов. Доцент кафедры журналистики ИФМИП НГПУ Ирина Катенева подтвердила Infopro54, что спрос на медиапедагогов в вузе высокий, хотя заказ на сотни специалистов она назвала некоторым преувеличением.

— На базе НГПУ у нас уже более 10 лет существует магистратура «Педагогическое образование. Медиаобразование», с этого года стартовала программа по переподготовке «Медиапедагогика», — пояснила Катенева. — В рамках магистратуры вначале обучались руководители школьных пресс-центров. Сейчас только в Новосибирске — более 200 школ, и практически в каждой работает или пока требуется руководитель медиацентра.

По ее словам, школы Новосибирска постепенно уходят от практики, когда эту работу выполняет назначенный педагог-предметник. Такой специалист проходит переквалификацию, либо на должность руководителя пресс-центра берут журналиста. Сейчас нередки ситуации, когда корреспонденты эмоционально выгорают и меняют сферу деятельности или же совмещают преподавание и журналистику. При этом собеседница редакции отметила, что далеко не у всех журналистов есть педагогический опыт для выполнения такой работы, поэтому НГПУ, где есть кафедра журналистики и магистратура по медиаобразованию, удается вписываться в новый тренд.

Ирина Катенева также отметила интерес к программам переподготовки со стороны учителей-предметников.

— Педагоги сегодня активно используют мультимедийные инструменты, так как поколение зумеров лучше реагирует на интерактивные задания и применение игропрактики, а для этого требуются новые методы обучения, — пояснила эксперт.

Кроме того, по информации собеседницы Infopro54, в Новосибирске намечается бум по открытию медиаклассов, для которых требуются руководители. Сейчас в городе три таких класса: первый открыт 10 лет назад, а третий — год назад. В новом учебном году медиаклассы планируют запустить 10 школ Новосибирска. В разработке концепции медиаклассов участвуют специалисты НГПУ.

— Это профильные классы, по аналогии с медицинскими, педагогическими, классами МЧС, где школьников готовят к поступлению в специализированные вузы. Такие медиаклассы в рамках специальной программы первыми появились в Москве. В регионах эта практика не очень прижилась, так как здесь нет такого количества университетов с медиаспециальностями, — комментирует Ирина Катенева. — Я являюсь куратором медиакласса, созданного в Новосибирской классической гимназии №17. В этом образовательном учреждении самый старый школьный пресс-центр в городе — он был создан 30 лет назад, и за это время прошел путь от стенгазеты до конвергентной редакции, которая в том числе работает с дополненной реальностью.

Эксперт пояснила, что в Новосибирске в медиаклассах готовят школьников не к поступлению в профильные вузы, хотя если ученики решат подать туда документы, то продемонстрируют очень хороший уровень подготовки. В первую очередь делается акцент на развитии критического мышления.

— В медиаклассах детей учат определять слухи, фейки, понимать, как они формируются, а также осознавать, что в интернете далеко не всегда представлена достоверная информация. Школьники учатся работать с мультимедийными проектами и нейросетями, создавать собственные паблики и продвигать их в качестве личного бренда, некоторые ребята делают медиапроекты для своих родителей, например сайты. В новосибирских медиаклассах ставится акцент на формирование базового уровня медиаграмотности школьников, чтобы они могли не только потреблять контент, но и разбираться в нем, создавать свой собственный, — резюмирует Ирина Катенева.

Ранее редакция сообщала о том, что в школах Новосибирска с сентября начнутся уроки семьеведения.