Три железнодорожные платформы сошли с рельсов на Инской

Инцидент произошел сегодня, 7 июня, около 6 часов утра на участке пути необщего пользования, который примыкает к станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. При проведении маневровых работ произошел сход трех порожних железнодорожных платформ.

– В результате транспортного события опасных последствий не наступило, задержек в движении поездов не допущено, – сообщают в Новосибирской транспортной прокуратуре.

Однако ведомством проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.