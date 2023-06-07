В новосибирские школы вернут уроки черчения

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести обучение черчению в школах с 2024/25 учебного года. Мера призвана укрепить кадровый потенциал промышленности.
Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин.
Осваивать основы черчения, согласно поручению президента России, будут, ученики 5-9 классов. А полноценный курс черчения введут для обучающихся по техническому профилю в 10-11 классах.
Премьер-министр Михаил Мишустин доложит об исполнении 1 августа текущего года.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской школе откроют класс с прокурорским уклоном.
Фото: freepik.com — freepik
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