В новосибирские школы вернут уроки черчения

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести обучение черчению в школах с 2024/25 учебного года. Мера призвана укрепить кадровый потенциал промышленности.

Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Осваивать основы черчения, согласно поручению президента России, будут, ученики 5-9 классов. А полноценный курс черчения введут для обучающихся по техническому профилю в 10-11 классах.

Премьер-министр Михаил Мишустин доложит об исполнении 1 августа текущего года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской школе откроют класс с прокурорским уклоном.