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В новосибирские школы вернут уроки черчения

  • 07/06/2023, 12:23
Автор:
уроки черчения вернут в школы
Первые занятия начнутся в 2024/25 учебном году.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести обучение черчению в школах с 2024/25 учебного года. Мера призвана укрепить кадровый потенциал промышленности.

Соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Осваивать основы черчения, согласно поручению президента России, будут, ученики 5-9 классов. А полноценный курс черчения введут для обучающихся по техническому профилю в 10-11 классах.

Премьер-министр Михаил Мишустин доложит об исполнении 1 августа текущего года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской школе откроют класс с прокурорским уклоном.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : школа уроки черчения поручение президента РФ образование. Власть дети


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