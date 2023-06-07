«Без зерна не останемся, но на результат прошлого года вряд ли стоит рассчитывать»: ученые дали прогноз об урожае зерновых в Сибири

Руководитель Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН), д.с/х.н. Иван Лихенко прокомментировал, как холодная и затяжная весна, а также жара начала июня скажутся на будущем урожае пшеницы.

— В этом году все жалуются на погоду, однако ее влияние не так ужасно, как кому-то может показаться. Я сужу по нашим полям: все посевы взошли. Хотя, конечно, влаги мало и, если в ближайшие недели не будет дождей, вряд ли стоит ожидать, что по итогам этого сезона продолжится тот рост урожайности, который отмечался в прошлые годы. Но и без зерна мы не останемся, — заявил ученый.

По его словам, к таким погодным условиям наиболее устойчивы раннеспелые сорта. Они успевают усвоить ту влагу, которая остается в почве после таяния снега и максимально использовать ее для роста. Тем более, что их и сеют обычно в числе первых.

— В силу этого, они оказываются более устойчивыми к стрессам, причем я имею в виду не только засушливые периоды, но и болезни, которые сильнее поражают менее развитые растения. В итоге, эти сорта требуют меньше усилий от хозяйства для сохранения посевов, что снижает себестоимость получения урожая, а это немаловажно, особенно в условиях снижения мировых цен на зерно, которые мы наблюдаем, — говорит Иван Лихенко.

В 2022 году аграрии региона собрали 3,2 млн тонн пшеницы.

В СибНИИРС ведут селекцию всего спектра сортов пшеницы для того, чтобы обеспечить аграриев семенами на все случаи жизни. Из 24 сортов пшеницы, созданных в СибНИИРС и включенных в Реестр РФ, половина относится к группе раннеспелых и среднеранних сортов. Кроме широко возделываемых раннеспелых сортов Новосибирская 15 и Новосибирская 16, с этого года внесен в Госреестр сорт Новосибирская 75. Находятся на Государственном испытании сорта Загора Новосибирская, Суенга. Все новые сорта находятся в одной группе спелости с сортом Новосибирская 15, но превосходят его до 6-8 ц/га по урожайности и крупности зерна (масса 1000 зерен 35-37 г). По содержанию клейковины до 30-35 % относятся к группе сильных пшениц, перечисляет пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

В этом году ученые планируют передать на государственные сортоиспытания еще один сорт раннеспелой пшеницы.

Напомним, из-за погодных условий посевная кампания в этом году в Новосибирской области началась позже, чем планировали. На этой неделе в некоторых районах уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В частности, в Купинском районе начались проблемы с заготовкой кормов. На очереди — другие районы Кулундинской зоны. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. По словам министра, сейчас отрабатывается вопрос закупки кормов в соседних регионах — Томской и Кемеровской областях.

Ранее редакция рассказывала о том, что аграрии обратились за помощью к ученым из-за снижения урожая кормов в Новосибирской области.