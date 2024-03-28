Когда закончится отопительный сезон, рассказали в мэрии Новосибирска

Дата окончания отопительного сезона в Новосибирске пока не определена.

Согласно сообщению департамента ЭЖиКХ, дату окончания отопительного сезона определяет специальная рабочая группа, в которую входят представители ресурсоснабжающих организаций (РСО), Гидрометцентра, департамента образования и Минздрава.

Отмечается, что, согласно постановлению правительства РФ, перед отключением отопления в течение пяти суток среднесуточная температура должна быть не ниже +8 градусов.

Также подчеркивается, что отключение отопления происходит в один день для всех районов и объектов, независимо от их местоположения.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК провел корректировку платы за отопление в марте в Новосибирске.