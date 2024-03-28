«Официально он устроен у своих»: мигранта-мясника уволили с рынка после конфликта в Новосибирске

Громкий инцидент на новосибирском рынке получил продолжение. Мигрант, который публично желал смерти военным в зоне СВО и не скрывал свои радикальные взгляды больше не работает в торговой точке, где произошел конфликт с продавцом.

― Я отказалась от его услуг, потому что я русская, люблю свою родину и считаю, что нельзя себя вести подобным образом. Когда я узнала, что произошел скандал между рубщиком и продавцом, то отказалась от сотрудничества с Далерджоном. У меня он работал 2-3 часа в день. Параллельно он рубил и на других точках. У нас с ним был договор по сдельной оплате. Знаю, что официально он устроен где-то у своих, ― рассказала Infopro54 хозяйка мясной лавки Галина.

Накануне на рынке уже побывали следователи СК. В рамках доследственной проверки они опросили владелицу бизнеса, а также продавцов. Для дачи объяснений вызывали в отдел и Оксану, которая писала заявление на таджика.

― Я подтвердила все свои слова и, надеюсь, что правоохранители во всем разберутся. По-прежнему считаю, что этот поступок не должен остаться безнаказанным. Он не достоин гражданства, его нужно депортировать из России, ― говорит Оксана.

Предпринимательница Галина очень тяжело переживает случившееся. Она уверяет, что работники не жаловались ей открыто на поведение Далерджона. Сама женщина лично не слышала от него никаких экстремистских высказываний.

― Все сотрудники так или иначе ругаются, это рабочие моменты. Сначала они кричат друг на друга, а на следующий день ходят уже улыбаются, как ни в чем не бывало. После скандала с топором, когда Данил кидался на продавца-халяльщика из другого отдела, я с ним составила разговор и он мне поклялся, что больше так не будет. Сама этот конфликт я не видела, мне рассказали об этом администраторы. Вы же понимаете, как тяжело сейчас найти сотрудников на неквалифицированный труд. Один обвальщик мяса ушел на СВО и мне пришлось срочно закрывать вакансию. Сейчас вот снова ищем человека. У меня к Оксане нет никаких претензий, я хочу, чтобы она вернулась к нам и продолжила сотрудничество. Если ей нужно прийти в себя, то я готова предоставить ей отпуск, ― пожаловалась Галина.

Женщина также рассказала, что готова поддержать своих продавцов и согласна с ними, что Далерджон должен отвечать по закону. Сама она такие выходки не приветствует.

― У меня много знакомых военных, которые были на войне, а сейчас на СВО. Мы всей семьей постоянно собираем туда гуманитарную помощь, моя 75-летняя мама связала зимой целую коробку варежек для бойцов. Мы патриоты своей страны, поэтому сложившаяся ситуация меня очень задевает. Я читала комментарии и вижу, что многие люди ополчились против меня. Но скажите, разве я его привозила из Таджикистана или звала? Да сплошь и рядом у нас в Новосибирске работают мигранты. Для меня они такие же, как и другие сотрудники, выполняют задачи ― получают зарплату. Считаю, что тут нужно не делить по национальному признаку, а оценивать в первую очередь поступки и действия. И я его не защищаю и вообще не знаю, где он сейчас находится, ― уверяет предпринимательница.

Стоит отметить, что телефон Далерджона выключен. Можно предположить, что мужчина решил залечь на дно, пока шум вокруг всей этой истории не утихнет.

В настоящее время инцидентом на рынке занимаются сотрудники МВД и СК. Редакция Infopro54 направила запрос в ведомства с просьбой уведомить журналистов о результатах проверки и принятых решениях. Ответ мы опубликуем сразу же, как поступит информация.