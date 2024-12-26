Трое новосибирцев попались на помощи нелегалам

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу о незаконной миграции, в результате которого два иностранных гражданина и один россиянин получили условные сроки.

— Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, а также характера и степени фактического участия каждого лица в совершении преступления назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет 10 месяцев до 3 лет условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Подсудимые были хорошо осведомлены о правилах въезда и пребывания иностранных граждан на территории России. Они знали, что у четырёх граждан Узбекистана в октябре-ноябре 2023 года истёк срок регистрации, и те должны были покинуть страну. Однако с января по май 2024 года жители Новосибирской области организовали их незаконное пребывание в Баганском и Карасукском районах региона.

Обвиняемые предоставляли иностранцам работу, жильё и заработную плату в размере от 25 до 40 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания все обвиняемые признали свою вину в полном объёме.

Ранее редакция сообщала о том, что изгнанный из России мигрант вернулся в Новосибирск и попал за решётку. Ради заработков в РФ хитрый иностранец поменял фамилию.