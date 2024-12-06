Изгнанный из России мигрант вернулся в Новосибирск и попал за решётку

Выдворенный из России гражданин Узбекистана пошел на хитрость, чтобы вернуться в Новосибирск, но попал под уголовное дело.

Карасукский районный суд признал виновным Джумаева Манаса в незаконном пересечении границы. По данным следствия, в апреле 2024 года гражданина Узбекистана за нарушение миграционного законодательства принудительно выдворили из России и запретили появляться здесь ближайшие пять лет. Вернувшись на родину, хитрый узбек решил пойти на хитрость вновь попасть в заветную страну на заработки. Он получил новый паспорт с другими персональными данными и заявился в Россию уже под новой фамилией — Душаев.

— 2 июня 2024 года Джумаев в пункте пропуска через Государственную границу РФ «Павловка» предъявил на пограничный контроль паспорт гражданина Республики Узбекистан, выданный ему 6 мая, на установочные данные гражданина Республики Узбекистан Душаева Манаса Абдухалиловича, после чего, получив разрешение от сотрудников пограничных органов, введя их в заблуждение, пересёк границу и проследовал на территорию нашей страны, — рассказали в Карасукском районном суде.

Однако в скором времени гость из Средней Азии был разоблачён и новоиспечённый гражданин Душаев попал под уголовную статью. Вину в незаконном пересечении Государственной границы мужчина признал полностью и раскаялся, но это его не спасло от наказания. Над своим поведением Душаев, он же Джумаев, в ближайшие 9 месяце будет думать в колонии поселении.

Отметим, ранее соплеменник осуждённого, Искандер Малаев, за аналогичное преступление отделался более мягким наказанием — его оштрафовали на 30 тысяч рублей и повторно депортировали. Мягкость приговора в суде объяснили тем, что мигрант стал заложником сложившихся обстоятельств: жить в своей стране не на что, работы мало, и оплачивается она копеечно, на иждивении у него больная мать, а в России у него есть возможность зарабатывать. Вот только обходя законы РФ, как правило, такие как Малаев, становятся злостными нарушителями и преступниками.

Ранее редакция сообщала о том, что после облавы, устроенной полицейскими в кафе, торговых точках, на рынках и дорогах Новосибирской области, 186 мигрантам заблокировали въезд в Россию. Кроме того, 66 иностранных специалистов поместили в спецприёмник с последующей депортацией.