Трое жителей Новосибирской области оштрафованы за нападение на охотоведа

Жители Новосибирской области признаны виновными в нападении на охотоведа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области.

― Вечером 24 апреля 2021 года старший охотовед «Природоохранной инспекции» патрулировал Легостаевский заказник Искитимского района Новосибирской области. На берегу реки Бердь он встретил незнакомых людей, которые причалили на лодках к берегу. Для пересечения нарушения он потребовал предъявить документы для пребывания в данной местности, а также его интересовали документы на оружие и охотничий билет. Но «охотники» отказались предъявлять что-либо из требуемого. Поэтому оружие было изъято, ― прокомментировали в СК региона.

Нарушителей эти действия сильно раззадорили. Один из них выхватил из автомобиля охотоведа изъятое ружье и попытался сбежать с места преступления. Охотовед догнал мужчину и преградил ему путь. Но на помощь товарищу пришли его друзья. Другой охотник напал на патрульного сзади и обхватил за шею. Нарушители втроем избили охотоведа, а потом скрылись из леса на своем автомобиле.

― В судебном заседании подсудимые вину не признали. Суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере от 90 до 100 тысяч рублей. Также были удовлетворены исковые требования потерпевшего. Суд взыскал с каждого осужденного по 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, ― рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что более 9 тысяч новосибирских охотников на год лишились права охоты.