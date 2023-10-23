Жены бойцов СВО поддержали концерт Дианы Арбениной в Новосибирске

Общественная организация, объединяющая матерей, жен и вдов военнослужащих поддержала выступление группы «Ночные снайперы» в Новосибирске. Женщины не считают Диану Арбенину врагом России.

― Диана Арбенина, как и множество жен и матерей России, разделяет взгляды женщин, поддерживающих своих героев на территории проведения СВО. Только вместе, воины, жены, матери, художники, поэты, музыканты, сможем выстоять и преодолеть временные тяготы нынешних дней. Множество регионов, а сегодня, и Новосибирск, присоединился к смыслам осознания поддержки семей воинов. Диана Арбенина подчеркнула, что не столь важно невнятные высказывания о патриотизме, как более ценно реющий триколор над головой, и осознанное восприятие Родины ― в словах, в музыке, в делах и поступках, ― написали в своих социальных сетях участницы Комитета семей воинов Отечества.

На сцене с певицей также выступила супруга военнослужащего из зоны СВО Лидия Яструб с песней «Секунду назад».

Ранее редакция писала о том, что Союз отцов Новосибирской области требует отмены концерта Дианы Арбениной в Новосибирске.