Троллейбусный парк Новосибирска обновлён почти на 80 процентов

Продолжается обновление троллейбусного парка в Новосибирске. С 2022 года в город было доставлено 258 троллейбусов: 58 в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а остальные 200 по условиям лизинга. Низкопольные троллейбусы модели «Горожанин» адаптированы для перевозки людей с ограниченными возможностями и оснащены современными системами охлаждения и отопления, а также бескондукторной оплатой. Что ещё более важно – у них есть функция автономного хода. Это способствует улучшению транспортной доступности удалённых районов, куда раньше невозможно было добраться на троллейбусе, подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Глава города отметил, что в стратегических планах по развитию городского пассажирского транспорта троллейбус будет занимать центральное место.

Возможности беспроводного движения значительно расширяют существующие маршруты троллейбусов, не требуя инвестиций в сооружение контактной сети.

Современные машины «Горожанин» оборудовали 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, 10 из которых были продлены в густонаселённые районы: «Снегири», «Родники», «Плющихинский», «Стрижи», а также жилые массивы «Новомарусино», «Дивногорский», Южно-Чемской и улицу Выборную. Подключение крупных жилых районов значительно увеличило поток пассажиров. По предварительным итогам 10 месяцев 2024 года наблюдается рост более 20 % по сравнению с прошлым годом, сообщил Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Троллейбусный транспорт в Новосибирске становится всё более популярным не только благодаря обширной маршрутной сети, но и за счёт стабильной работы. Городской электрический транспорт функционирует на основании муниципальных контрактов, которые чётко определяют количество рейсов и расписание маршрутов. Михаил Никулин добавил, что в настоящее время троллейбусы демонстрируют наилучшие результаты в соблюдении расписания.