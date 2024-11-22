Названы причины утреннего затора на площади Кирова в Новосибирске

Мэрия Новосибирска объяснила причины утреннего затора на площади Кирова. Информация была опубликована на сайте городской администрации.

Как отмечается в сообщении, подрядчик занимается регулировкой режима работы светофоров. Ожидается, что работы будут завершены к вечеру 22 ноября.

В результате будет улучшена пропускная способность движения на пересечении улиц Петухова и Сибиряков-Гвардейцев.

— МБУ «ГЦОДД» приносит извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Напомним, утром 22 ноября движение на площади Кирова было полностью парализовано. Причина — установка новых светофоров, которые появились на кольце накануне. Жители Затулинки с нетерпением ждали этого события, однако предполагали, что эффект от их установки будет совершенно иным.

Согласно онлайн-картам, улицы Петухова и Сибиряков-Гвардейцев утром были окрашены черно-бордовым цветом.

Ранее редакция сообщала о том, что после гибели девушек на «зебре» мэрию обязали поставить светофор в Новосибирске.