На НПЗ начали выпуск инфузионной техники

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех запустил в серийное производство медицинское оборудование для инфузионной терапии, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что линейка инфузионной техники запущена в серию под торговой маркой MEDEV. Производство организовано на Новосибирском приборостроительном заводе холдинга «Швабе». Оборудование уже доступно в продаже на территории России.

— Для инфузионной терапии в российских медучреждениях используется преимущественно зарубежное оборудование. Наша задача – предложить адекватную по цене и качеству альтернативу импорту. Новая инфузионная техника «Швабе» соответствует высоким мировым стандартам и может составить конкуренцию существующим моделям. Оборудование прошло процедуру регистрации и разрешено к применению на территории России. В настоящее время ведутся переговоры с рядом регионов, — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

По его словам, в серию под торговой маркой MEDEV запущены инфузионные насосы – шприцевой и перистальтический, а также стыковочная станция, которая объединяет приборы в одну систему. Одновременно установка способна координировать работу 15 изделий.

Оборудование предназначено для непрерывного внутривенного введения лекарственных препаратов и подходит для применения в стационарных и амбулаторных лечебных учреждениях, а также в машинах скорой помощи.

Фото: с сайта shvabe.com