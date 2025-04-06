Трудных подростков Новосибирской области включат в федеральный реестр

В России формируется единая государственная информационная система «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Соответствующее постановление утвердило правительство РФ и подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Оператором системы станет Минпросвещения России, которому поручено запустить ее до 1 декабря 2025 года.

Как уточняется в документе, в системе будет аккумулироваться статистическая информация в отношении несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, алкоголь, не посещающих учреждения образования, совершивших самовольные уходы их семьи и организаций для детей сирот, в отношении которых установлены факты жестокого обращения, совершивших правонарушения, преступления и антиобщественные действия, занимающихся бродяжничеством и т.д.

Кроме того, в базу будет заноситься информация о родителях таких несовершеннолетних.

Предоставлять информацию в ГИС должны будут комиссии по делам несовершеннолетних, органы соцзащиты и опеки, школы, медицинские организации, органы внутренних дел, уполномоченный по правам ребенка и т.д.

Хранится эта информация будет не менее 10 лет, если иные сроки не будут установлены законодательством РФ.

Ранее один из авторов законопроекта глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев (ЕР) сообщал, что на профилактическом учете в РФ стоят больше чем 420 тыс. несовершеннолетних. Метелев пояснил «Коммерсанту», что федеральная система позволит объединить информацию из всех существующих региональных информационных систем по контролю подростков. Он отметил, что сейчас в их наполнении участвуют десятки разных ведомств между которыми плохо налажено взаимодействие.

По данным Управления МВД по Новосибирской области, в 2024 году на территории региона произошло снижение числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними (-7,9%, 750). В их структуре сократилось количество совершаемых краж на 10% (358), грабежей на 7,5% (49), разбоев на 45% (11), угонов на 30,8% (63).

Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних за год на профилактический учет поставлено 1 736 правонарушителей, из них 102 участника противоправных групп.

Кроме того, в 2024 году поставлен на учет 1 251 родитель, отрицательно влияющий на детей. К административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, лечению и содержанию детей привлечено 3 749 законных представителей. К уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено 14 (-30%) неблагополучных родителей. В отношении взрослых лиц возбуждено 17 (-15%) уголовных дел по ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Ранее редакция сообщала о том, что подростков, пытавшихся продать наркотики, арестовали в Новосибирске.