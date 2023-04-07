На стадионе «Спартак» в Новосибирске открыли футбольный сезон

9 апреля на стадионе «Спартак» состоится матч футбольных команд «Новосибирск», защищающей честь Новосибирской области, и «Тюмень».

По словам гендиректор ОАО «Стадион «Спартак» (56,34 % акций принадлежит РАТМ Холдингу) Анатолия Корнилова, с территории футбольной арены вывезли около 6 500 кубометров снега. А чтобы растопить снег на поле, его накрыли нетканым полотном и включили систему обогрева.

— В третьей декаде марта искусственный газон начали прочесывать при помощи специальной техники. К тренировкам футболисты приступили 29 марта, — рассказал Анатолий Корнилов.

Кроме того, на «Спартаке» стартовала ремонтная кампания. Как отметил Анатолий Корнилов, в весенне-летний период в периметре ОАО «Стадион «Спартак» заменят водовод и теплотрассу со стороны улицы Каменской, отреставрируют фасады и отремонтируют кровлю в здании «Восточная трибуна».

Также будут выполнены ремонт лестниц и фойе в административном корпусе, энергетического оборудования, освещения большого игрового зала в здании «Западная трибуна» и другие работы. На следующий год запланирована модернизация освещения арены. Для этого в настоящее время специалисты разрабатывают проект – необходимо установить новые прожекторы на осветительных мачтах.

— Приборы последнего поколения изготовят на Смоленском ламповом заводе. Общие затраты, включая проектирование и демонтаж старых светильников, составят около 50 млн рублей, — пояснил Анатолий Корнилов.

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