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Прокуроры оспорили приговор экс-руководителю компании ЖКХ

  • 07/02/2022, 13:55
Автор:
новости бизнеса
Он похитил имущество на сумму более 9 млн рублей.

Приговором Новосибирского районного суда Новосибирской области от 17.03.2021 37- летний Михаил Костин осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ к 4 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 3 года). Костин признан виновным в том, что в период с 30.07.2013 по 30.04.2015, являясь и.о. директора МУП ДЕЗ ЖКХ «Летный», из корыстных побуждений совершил хищение вверенного ему имущества путем присвоения с использованием служебного положения в особо крупном размере в сумме не менее 9 149 000 рублей на основании фиктивных договоров и актов выполненных работ, используя для этого счета подконтрольных ему организаций. В апелляционном порядке приговор не обжаловался, напоминает областная прокуратура.

Заместитель прокурора Новосибирской области Микаил Аскеров не согласился с решением суда и внес кассационное представление об отмене приговора в связи с нарушением судом требований уголовного и уголовно-процессуального закона и мягкостью назначенного Костину наказания. Кроме того, в кассационном порядке жалобу подал конкурсный управляющий МУП ДЕЗ ЖКХ «Летный», который ссылался на то, что он необоснованно не был допущен к участию в деле в качестве представителя потерпевшего и не извещен о рассмотрении дела.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор. Суд согласился с доводами представления о том, что поскольку ущерб Костиным возмещен не в полном объеме, оснований для применения льготных правил назначения наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, не имеется. Кроме того, судом наказание фактически не назначено, так как не указана единица его исчисления. Судебная коллегия указала, что при новом рассмотрении дела суду необходимо разрешить вопрос о допуске в качестве представителя потерпевшего лица, статус которого будет надлежащим образом подтвержден на момент рассмотрения дела по существу.

Кассационное представление удовлетворено, кассационная жалоба удовлетворена частично.

Фото pixabay.com — omsinghrajputray

 

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : суд мошенничество бизнес


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