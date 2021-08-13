ТУАД назвал самые проблемные трассы региона

Пять дорог Новосибирской области названы ТУАД самым проблемными. Дороги раздавлены большегрузами, а на их ремонт дополнительно направлено почти 160 миллионов рублей.

Речь о дорогах «К-12» — Пихтовка – Пономаревка» в Колыванском районе, «К-15» — Елбань» в Маслянинском районе, «Убинское – Кундран» в Убинском районе, «К-17р» — Петровский — Большеникольское –Чулым» и «Чулым — Ужаниха – Базово» в Чулымском районе.

При этом еще несколько дорог, в Болотнинском, Колыванском, Коченевском районах, Мошковском, Новосибирском, также пострадали от динамической нагрузки и перегрузов. Проезд по ним затруднен.

— Дополнительные ремонты будут везде. В ряде районов работы по ликвидации пучинообразований выполнены на 20-30%. На перечисленных дорогах ремонт еще не начинался – проводятся торги по выбору подрядных организаций. Предположительно, их ремонт начнется в сентябре, — сообщил глава ТУАД Константин Громенко.

Он также сообщил, что в Новосибирской области на региональной и межмуниципальной сети дорог протяженностью 12,7 тысяч км с проектными нагрузками под 11,5 тонн на ось существуют немного более 100 км (около 1 %), 10 тонн на ось – около 1700 км (13 %). Остальные рассчитаны под нагрузку 6 тонн на ось.

— Ремонты повышают несущую способность дорог. Но надо стремиться к тому, чтобы движение технологического транспорта осуществлялось по технологических дорогам и никак не по дорогам с автомобильным, рейсовым и школьным сообщением, — резюмировал глава ТУАД.

Несмотря на действующие ограничения движения большегрузов, тяжеловесная техника продолжает циркулировать на дорогах Новосибирской области. Этой весной ТУАД дважды задерживал большегрузы на дорогах Искитимского района.

Территориальное управление автомобильных дорог является органом управления дорожно–строительным комплексом Новосибирской области.