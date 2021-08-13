Обеспеченные новосибирцы заплатили по повышенному НДФЛ уже около 1,5 млрд рублей

— По итогам первого полугодия новосибирцы заплатили по 15-процентному НДФЛ, то есть по доходам, превышающим 5 млн рублей, около 1,5 млрд рублей, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Он напомнил, что в течение переходного периода — 2 лет — каждый вид дохода облагается этим налогом в отдельности. С 2023 года все доходы будут суммироваться, то есть плательщиков станет больше.

— Думаю, что до конца 2021 года по этому налогу сумма увеличится не в 2 раза, а даже побольше. По нашим оценкам, по повышенной ставке НДФЛ в бюджет поступят около 4 млрд рублей, — отметил Легостаев.

Напомним, в ноябре 2020 года президент РФ подписал закон, согласно которому с 1 января 2021 года для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) вырос с 13 до 15% (для суммы, превышающей 5 млн рублей). Этот налог объявили целевым. Полученные деньги будут направляться на лечение детей с редкими и опасными заболеваниями, покупку для них лекарств и пребывание в стационаре. Прогнозируемая сумма налога в 2021 году — 65 млрд рублей.

— Никакого механизма для распределения этих средств не нужно. Деньги начисляются на отдельный код бюджетной классификации. Ждать дополнительные нормативно-правовые акты нет необходимости. Налоговая служба не отслеживает направления использования этих средств, но других вариантов быть не может, — подчеркнул Алексей Легостаев. — На что эти деньги предназначены, на то и пойдут.

В Новосибирской области налог на доходы физических лиц в размере 85% зачисляется в бюджет региона, 15% направляются в муниципальные бюджеты. Эта пропорция может незначительно варьироваться законом о бюджете в виде выравнивающих коэффициентов. В целом по НДФЛ за 7 месяцев 2021 года в консолидированный бюджет Новосибирской области поступили 36,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года динамика прироста составила 14,5%. Стоит отметить, что НДФЛ — второй по объему доходный источник в бюджете региона.

Руководитель новосибирского бюро «Русфонда» (фонд активно работает по привлечению средств благотворителей для помощи детям с различными заболеваниями) Екатерина Кузнецова рассказала Infopro54, что с начала работы бюро (мая 2015 года) в Новосибирске и на сегодняшний день фонду удалось собрать более 74 млн рублей и помочь 192 детям, проживающим в регионе. В том числе за 2021 год — 15 млн, помощь получили 22 ребенка.

По статистике УФНС Новосибирской области, при проведении декларационной кампании по итогам 2019 года, количество новосибирцев с доходами от 1 до 10 млн рублей выросло с 21 тысячи (по итогам кампании 2018 года) до 25 тысяч человек. С доходом более 1 млрд — с 4 до 13 человек.