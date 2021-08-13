Налоговая готова выйти на мировое с «Тяжстанкогидропрессом»

— Я бы не сказал, что у ПАО «Тяжстанкогидропресс» была слишком большая задолженность по налогам. Они старались выдерживать графики по налоговым платежам. Сейчас мы пытаемся найти способы и методы урегулирования ситуации, в том числе путем заключения мирового соглашения, — сообщил на пресс-конференции руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев. — Сложности есть, но у двух сторон есть и намерения найти выход из непростой ситуации.

О какой сумме налоговой задолженности идет речь Легостаев не уточнил.

Напомним, в июле правительство региона сообщило, что ПАО «Тяжстанкогидропресс» погасил задолженность по налогам в размере около 4 млн рублей. В перспективе компания планировала выйти на погашение налоговой задолженности по 10 млн рублей ежемесячно. При этом в начале июля профсоюз работников «Тяжстанкогидропресса» предъявил иск предприятию на 685 тысяч. Это отчисления, которые платили сотрудники завода на протяжении трёх лет.

В конце июля представитель Минпромторга области сообщил, что у «Тяжстанкогидропресса» появился потенциальный инвестор. При этом участники рынка отмечают, что площадка предприятия очень интересует девелоперов, которые готовы застраивать ее жильем. В начале августа деятельность предприятия приостановили МЧС и приставы. На срок до 90 суток.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве завода.