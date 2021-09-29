ТУАД вложит в собственную инфраструктуру на Планетной 250 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Территориальное управление автодорог Новосибирской области» (ТУАД) в ответ на запрос Infopro54, управление ведет строительство объекта «Административное здание с подземной стоянкой и здание лабораторного корпуса по ул. Планетная в Дзержинском районе Новосибирска». На площадке возводится шестиэтажное административное здание с подземными парковками (полезная площадь 6280,9 кв. м) — на сегодняшний день степень его готовности составляет 62%. Кроме того, в рамках проекта строится двухэтажное здание лабораторного корпуса общей площадью 518,4 кв. м. Степень его готовности — 99%.

— В административном здании предусматривается размещение офисных помещений ГКУ ТУАД, — пояснили в пресс-службе. — Лабораторный корпус предназначен для проведения диагностических работ и испытаний участков дорожных покрытий.

Строительство объекта было начато в феврале 2014 года и заморожено с декабря 2015 года в связи с приостановкой финансирования. В 2020 году было проведено обследование конструкций зданий. В 2021 году заключен контракт с ООО «Проектное бюро №7» на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта.

— На 2022 год запланировано выполнение на объекте строительно-монтажных работ. Новый расчетный срок окончания строительства — декабрь 2022 года. Для этого на следующий год уже выделены лимиты в объеме 242,5 млн рублей, — уточнили в ТУАД.

Общая площадь земельного участка, на котором ведется строительство, — 4711 кв. м.

Территориальное управление автомобильных дорог является органом управления дорожно–строительным комплексом Новосибирской области. В его задачи входит обеспечение условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта, сохранности автомобильных дорог, повышения их пропускной способности, благоустройства и экологической безопасности, улучшения транспортно-эксплуатационного состояния в интересах пользователей автомобильных дорог; организация содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог за счет эффективного использования бюджетных и иных финансовых средств, а также иных материальных ресурсов, выделяемых собственником на эти цели; обеспечение реализации государственной дорожной политики, межотраслевых программ совершенствования и развития автодорог и дорожной инфраструктуры.