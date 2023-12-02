Региональный центр волейбола объявил два конкурса на 40 млн рублей в Новосибирске

«Спортивная школа по волейболу» ищет подрядчика на оказание услуг по уборке помещений и прилегающей территории Регионального центра волейбола «Локомотив Арена». Стартовая цена контракта — 20 млн рублей. Срок оказания услуг — до конца 2024 года. Победитель должен проводить комплексную уборку помещений общей площадью 12993,44 кв. м. — ежедневно, а также технических помещений общей площадью 738,68 кв. м. — 1 раз в неделю, очищать кровлю от снега, обеспечивать наличие бахил для посетителей, а также убирать прилегающую к центру территорию площадью 33 551,0 кв. м. В документации особо подчеркивается, что сотрудники службы клининга должны быть опрятны, дисциплинированы, пунктуальны и трезвы.

Второй тендер на оказание услуг по охране на объекте «Региональный центр волейбола в городе Новосибирске» также на 20 млн рублей, срок оказания услуг — до конца 2024 года.

Победитель должен будет обеспечивать работу семи круглосуточных постов охраны с патрулированием охраняемой территории в ночное время.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия представила проект планировки территории возле «Локомотив-Арены».