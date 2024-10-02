Туристический налог принесет в казну Новосибирска максимум 54 млн рублей в год

За счет введения туристического налога в Новосибирске рассчитывают собирать в бюджет города 160-200 млн рублей в год. Об этом стало известно на встрече отельеров с представителями мэрии города. Как пояснил представитель муниципалитета, по данным Минэкономразвития, в 2023 году гостиничный бизнес региона получил 18 млрд рублей выручки. Эти цифры впечатлили финансистов, и поэтому была поддержана федеральная инициатива о введении в Новосибирске, как в регионе с большим турпотоком, туристического налога.

Цифры удивили участников рынка. Как отметил президент и совладелец холдинга TS Group Александр Бойко, индустрия гостеприимства в Новосибирске точно не могла получить такую выручку. Он предположил, что в статистику попали данные по региону в целом, а не только по городу, а также данные по выручке ресторанов.

Кроме того, по мнению отельеров, областные власти не учли специфику туризма Новосибирской области. Местные жители активно путешествуют в регионах и останавливаются в гостиницах, отелях и хостелах, а с них налог по закону не взимается.

— У меня по «Автографу» 54% процента гостей — новосибирцы, по «Рамаде» — около 70%, — говорит Бойко. — По моей оценке, в лучшем случае под налогообложение попадут 30% гостей города.

Участники рынка также отметили, что непонятен механизм сбора туристического налога со льготников. По федеральному закону, в их число включены около десяти категорий граждан, три хотят добавить на уровне города.

— То есть у каждого гостя при оформлении нужно будет запрашивать подтверждение при оформлении. А если приезжает группа? Это очень осложнит и затянет процедуру регистрации. Кроме того, где гарантия, что человек предоставит достоверную информацию? А нам потом нужно будет доказывать ее при сдаче отчетности и отвечать рублем за ее достоверность, — отметил собственник одного из отелей Новосибирска.

Предприниматели предложили автоматизировать предоставление льготы через Госуслуги, чтобы она предусматривалась при расчете цены за номер для туриста-льготника. Александр Бойко заявил, что для его клиентов туристический сбор — мизер, и поэтому компания не будет унижать своих гостей этой нагрузкой, а также проверкой информации о наличии льготы. Он не исключил, что сбор за клиента компания будет выплачивать самостоятельно из своих средств.

Гораздо серьезнее введение туристического сбора ударит по хостелам, которыми пользуется большинство гостей города, выбирающих бюджетное путешествие.

— Для нас минимальная цена налога в 100 рублей — это удорожание стоимости на 10-15% плюс операционные затраты на администрирование налога. При таком раскладе мы точно «уйдем в тень», иначе потеряем клиентов, — отметил владелец одного из хостелов города.

Участники рынка также обратили внимание, что в зону действия туристического налога не попадут квартиры, которые сдаются посуточно. Для сравнения: официальных средств размещения в Новосибирске около 2000, а квартир, которые сдаются посуточно, — более 6,5 тысячи. Отельеры прогнозируют перетекание гостей в этот теневой сегмент.

В целом введение новой налоговой нагрузки с очень сложным и дорогостоящим администрированием участники рынка оценили негативно.

— Со следующего года повышается налог на имущество, при этом в четыре раза вырастает кадастровая стоимость имущества. Налог на прибыль вырастет на 5%. За нарушение паспортного контроля на нас накладывают штраф в 4,5 тысячи рублей, мы должны отчитываться по каждой бутылке минералки и т.д. А теперь еще туристический налог, за который нас также могут штрафовать, — рассуждает Александр Бойко. — Чтобы снять риски по льготникам мне проще за всех гостей отчислять 1% с валовой выручки, но на такой шаг еще могут пойти от силы два отеля в Новосибирске. Остальным это не по карману. А к 2025 году предусмотрено повышение туристического налога до 5% с выручки.

По его оценке, в лучшем случае город соберет с туристического налога около 54 млн рублей с учетом одной категории льготников, а их более десяти.

Участники рынка обратили внимание представителя мэрии на то, что губернатор Свердловской области прислушался к мнению отельеров, которые предупреждали, что при введении налога они поднимут цены, и это снизит турпоток в регионе. Его введение было признано преждевременным.

По итогам обсуждения отельеры решили воспользоваться опытом свердловских коллег, заручиться поддержкой МАРП и ТПП и выйти на депутатов и мэрию Новосибирска с предложением также не вводить в городе туристический налог с 1 января 2025 года, так как он ухудшит ситуацию в отрасли.

Вопрос о введении в городе туристического налога планируется вынести на рассмотрение октябрьской сессии горсовета.

Ранее редакция сообщала, что туристическая инфраструктура в Новосибирске не готова к введению нового налога.