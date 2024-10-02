В Линево появится цех по производству кормов для лобстеров и морских ежей

Инвестор ООО «СИББИОРЕСУРС» планирует построить на площадке территории опережающего развития ТОСЭР «Линево» цех по производству кормов для аквакультуры. Этот проект был представлен на инвестсовете Новосибирской области.

— Инициатор проекта планирует создать высокотехнологичный, максимально автоматизированный комплекс, где будут создавать стартовые корма для форели, лосося, крабов, лобстеров, морских ежей. В процессе производства будут использоваться как собственные оригинальные рецепты, так и азиатские технологии, — сообщили в пресс-службе правительства.

В год инвестор планирует выпускать около 2 тысяч тонн продукции. Из них 50% стартовые корма для форели, 35% — для лосося, 10% — для осетровых и 5% — для сиговых. Запуск завода намечен на август 2025 год, на проектную мощность компания планирует выйти к 2028 году. Общий объем инвестиций — 194,4 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 29 рабочих мест со средней зарплатой 92 тысячи рублей. К 2030 году компания рассчитывает в год получать 811 млн рублей выручки, и 336 млн чистой прибыли. Расчетный срок окупаемости проекта — 3 года. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2025 -2030 годы составят 38 млн рублей.

При этом, учредитель ООО Лесное озеро» Андрей Матяхин убежден, что данная продукция не будет востребована в нашем регионе.

— У нас эта культура находится в зачаточном состоянии, — считает эксперт. — Если кто и занимается разведением таких видов рыб, то только любительски. В производственных масштабах на нашей территории ничего не представлено. Корма будут востребованы на Дальнем Востоке, но не у нас.

ООО «Сиббиоресурс» более 5 лет ведет деятельность в отрасли производства, переработки кормов для аквакультуры под торговой маркой «Academfeed». У компании есть две собственные производственные площадки: в поселках Агролес и Мочище. Кроме того, она размещает заказы на стороннем производстве. В поселке Агролес у компании также есть собственная лаборатория, где проходит тестирование как входящего сырья, так и выпускаемой продукции. Инвестор изготавливает корма для ценных пород рыб по собственным оригинальным рецептурам в соавторстве с технологами из стран Юго-Восточной Азии и ЕС.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Выручка в 2023 году составила 199,3 млн (-39%), чистая прибыль — 393 тысячи рублей (-93%). Директор — Елена Леонова, совладельцы —Михаил Леонов, Евгений Сазонов, Сергей Ситников и Валерия Щербакова — всем принадлежит по 25% компании.

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