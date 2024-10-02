Развитие аэропортовой инфраструктуры РФ обсудили на рабочем совещании вице-премьера в Новосибирске

В рамках рабочей поездки в Новосибирскую область вице-премьер РФ Виталий Савельев провел совещание по планам реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ходе встречи были рассмотрены возможные перспективы развития механизмов государственно-частного партнёрства при строительстве новых и реконструкции действующих аэропортовых комплексов.
Виталий Савельев отметил, что в России в настоящее время насчитывается 228 аэропортов, при этом ожидается, что к 2030 году их будет 242. Президент России Владимир Путин призвал 75 аэропортов считать приоритетными. На них предусмотрено выделение 250 млрд. руб.
— Вместе с представителями аэропортов и другими участниками авиационного рынка мы обсуждаем, как грамотно распорядиться этими средствами федерального бюджета, —добавил вице-премьер.
Андрей Травников, в свою очередь, поблагодарил Виталия Савельева за то, что мероприятия, в ходе которых обсуждаются вопросы федеральной повестки, проходят в столице Сибири. Для региона с крупнейшим за Уралом авиационным хабом и транзитным узлом на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию, это принципиально важно.
За время рабочего визита вице-премьер вместе с губернатором Новосибирской области ознакомились с ходом текущих работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры Международного аэропорта «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина.
высоко оценил темпы работ по строительству аэродромной инфраструктуры «Толмачёво».
— Аэропорт «Толмачёво» входит в число 75 аэропортов, реконструкция которых предусмотрена федеральным проектом «Развитие опорной сети аэродромов», входящим в состав нацпроекта «Эффективная транспортная система». Запланированы мероприятия по строительству инфраструктуры, которые будут вестись на условиях концессии с «Новапорт Холдингом», — заключил Виталий Савельев.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО. Автор: пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru