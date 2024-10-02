Развитие аэропортовой инфраструктуры РФ обсудили на рабочем совещании вице-премьера в Новосибирске

В рамках рабочей поездки в Новосибирскую область вице-премьер РФ Виталий Савельев провел совещание по планам реализации федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе встречи были рассмотрены возможные перспективы развития механизмов государственно-частного партнёрства при строительстве новых и реконструкции действующих аэропортовых комплексов.

Виталий Савельев отметил, что в России в настоящее время насчитывается 228 аэропортов, при этом ожидается, что к 2030 году их будет 242. Президент России Владимир Путин призвал 75 аэропортов считать приоритетными. На них предусмотрено выделение 250 млрд. руб.

— Вместе с представителями аэропортов и другими участниками авиационного рынка мы обсуждаем, как грамотно распорядиться этими средствами федерального бюджета, —добавил вице-премьер.

Андрей Травников, в свою очередь, поблагодарил Виталия Савельева за то, что мероприятия, в ходе которых обсуждаются вопросы федеральной повестки, проходят в столице Сибири. Для региона с крупнейшим за Уралом авиационным хабом и транзитным узлом на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию, это принципиально важно.

За время рабочего визита вице-премьер вместе с губернатором Новосибирской области ознакомились с ходом текущих работ по реконструкции аэродромной инфраструктуры Международного аэропорта «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина.

высоко оценил темпы работ по строительству аэродромной инфраструктуры «Толмачёво».