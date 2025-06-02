Туристов из Новосибирска предупредили об опасной лихорадке

Туристов из Новосибирской области, посещающих экзотические страны, предупредили о риске заражения лихорадкой чикунгунья, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Вспышки инфекции зафиксированы на Шри-Ланке, в Таиланде, Индии и других государствах.
По словам эпидемиологов, вирус переносят некоторые виды комаров. У большинства зараженных заболевание протекает без осложнений, у некоторых — тяжело. В таких случаях может появиться лихорадка, головные, мышечные и суставные боли, усталость, тошнота и сыпь.
Специалисты на Шри-Ланке отмечают, что за последние 20 лет такого количества заражений лихорадкой чикунгунья не наблюдалось.
Медпрепаратов для защиты от чикунгуньи пока нет.Туристам рекомендуется носить закрывающую руки и ноги верхнюю одежду из светлых тканей, несмотря на жаркий климат, и пользоваться репеллентами.
В России пока не выявлено случаев заражения этим заболеванием. Для быстрого обнаружения болезни используются отечественные тест-системы, а на границе действует система «Периметр», которая анализирует эпидемиологические риски. Роспотребнадзор следит за численностью комаров-переносчиков инфекций.
Ранее редакция сообщала о том, что домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса. Специалисты рассказали, грозит ли Новосибирску новая эпидемия.
Источник фото: Freepik / Автор — tawatchai07
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