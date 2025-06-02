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Импорт дорогих авто в Россию рухнул на 56%

  • 02/06/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Импорт дорогих авто в Россию упал на 56
Среди премиальных марок лидирует китайский автомобильный бренд

За первые четыре месяца 2025 года в нашу страну ввезено 27 тысяч новых автомобилей премиальных и люксовых брендов. Это на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в январе – апреле 2024-го импорт дорогих машин превысил 61 тысячу единиц.

В этом году среди премиальных брендов больше всего автомобилей ввезла китайская компания компания TANK — 8,3 тысячи штук. За год этот показатель вырос на 4%. На втором месте в рейтинге — BMW (4 тысячи штук), а на третьем — Mercedes-Benz (2,3 тысячи штук). У этих брендов объемы импорта снизились на 16% и 10% соответственно. В топ-5 также вошли Lixiang (1,8 тысячи штук) и EXEED (1,5 тысячи штук). У них падение составляет 83% и 90% соответственно.

По данным «Автостата», среди люксовых марок лидируют Rolls-Royce и Bentley. У Rolls-Royce ввоз вырос на 12% до 94 машин, а у Bentley, наоборот, сократился на 8% – до 69 автомобилей. Также с января по апрель в страну привезли 42 новых Lamborghini, 39 Ferrari, 12 Aston Martin и 3 Maserati. При этом, если продажи Ferrari и Aston Martin выросли, то Lamborghini и Maserati, наоборот, снизились.

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Источник фото: Freepik / Автор — azerbaijan_stockers

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : импорт автомобиль


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