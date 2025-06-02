Конкурс журналистов: номинацию «ПРОфессия энергетик» посвятили работникам энергетического комплекса

В настоящее время энергетика является одной из ключевых отраслей, фундаментом мирового развития. Стабильная работа энергетической системы, основанная на прозрачных принципах, разработка новых месторождений и переработка ресурсов, а также непрерывность поставок формируют надежную основу для экономического роста, развития социальной сферы и повышения уровня жизни населения. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», проходившем 26 сентября 2024 года.

Первостепенной задачей государства является обеспечение потребителей бесперебойным и качественным энергоснабжением, в решении которой ключевую роль играют работники энергетической отрасли. Благодаря их опыту, профессионализму и преданности делу, российская энергосистема демонстрирует устойчивость. Отрасль активно модернизируется, внедряются передовые технологии, обновляется сетевая инфраструктура, наращиваются генерирующие мощности и вводятся в действие новые экологические стандарты.

Номинация «ПРОфессия энергетик», учрежденная генеральным партнером проекта ПАО «Россети Сибирь»*, посвящена работникам энергетического комплекса Сибири.

— В этом году наша компания и конкурс «Сибирь.ПРО» отмечают 20-летний юбилей. Многолетнее сотрудничество создает благоприятные условия для развития журналистики и энергетики в Сибири. Мы заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров для обеих отраслей. Профессия энергетика, ее особенности и готовность обеспечивать электроснабжение в любых условиях требуют особого внимания со стороны СМИ. Работа энергетиков и развитие электросетей – это прекрасное поле для реализации ваших профессиональных навыков, и от качества вашей работы во многом зависит имидж компании и отрасли в целом, — подчеркнул генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков.

В рамках конкурса жюри оценивает материалы, направленные на популяризацию рабочих и инженерных профессий в энергетике, повышение их престижа в обществе, а также демонстрацию перспектив и возможностей, открывающихся перед молодыми специалистами. Особый интерес представляют сюжеты о значимости работы энергетиков и трудовых достижениях технических специалистов.

В юбилейном XX Межрегиональном конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробная информация о номинациях, условиях участия и подаче заявок доступна на сайте проекта sibirpro.ru. является дочерним предприятием ПАО «Россети».

*Крупнейший оператор электрических сетей в России. В структуру компании входят филиалы, обеспечивающие передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.