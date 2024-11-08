Туристы не готовы посещать музей в Новосибирском крематории

Новосибирцы и туристы не готовы посещать музей мировой погребальной культуры, как не готовы и откровенно обсуждать саму тему смерти. Об этом Om1 Новосибирск рассказал директор музея и Новосибирского крематория Борис Якушин.

При этом, Якушин привел в пример США, где граждане спокойно воспринимают погребальную культуру и даже устраивают весёлые экскурсии с песнями и играми в такие музеи. В России эту тему стараются не затрагивать вовсе и обходить стороной все, что связано со смертью. На новосибирский музей даже жаловались в прокуратуру, поделился Якушин. Это произошло в День Родителя, когда простое угощение в музее вызвало у посетителей негатив.

Помимо этого, в нашем обществе существует огромное количество мифов, связанных с погребальными традициями.

— Существует традиция завешивать технику и зеркала, если в доме есть покойный, хотя это необязательно, — рассказал Якушин. — Более того, многие закрывают в доме форточки, но это делать не рекомендуется, ведь помещение важно проветривать, если в нём находится тело умершего.

Музей мировой погребальной культуры в Новосибирске основан 14 мая 2012 года Сергеем Борисовичем Якушиным. Он посвящен похоронным традициям различных народов. Является единственным в России музеем данной направленности. Экспозиция представляет собой несколько тысяч экспонатов, объединённых по темам. В коллекции можно увидеть траурную моду разных времён, украшения для похорон, катафалки, некрологи, траурные письма, соболезнования, исторические документы, урны, памятники и надгробия, посмертные фотографии, гравюры, скульптуры, картины и даже черепа.

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