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Для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства

  • 11/10/2024, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства
Закон о ГЧП хотят распространить на строительство сооружений для погребения умерших

В Госдуму поступили поправки к федеральному закону №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве (ГЧП)». В поправках предлагается включить в список объектов, которые можно строить в рамках ГЧП, крематории, стены для скорби и другие здания и сооружения для погребения умерших. Об этом сообщил «Коммерсант».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин назвал эту инициативу интересной. По его словам, сейчас на территории России работают 35 крематориев, большая часть из них была построена в 2000-2022 годах. Сейчас интерес инвесторов к этой теме падает. Удачных новых государственных проектов в этой сфере в принципе нет.

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— В Новосибирске работают два частных крематория. В прошлые годы к нам постоянно обращались предприниматели из других городов и регионов России с просьбой поделиться опытом создания крематория. За последний год были всего два обращения, и оба инвестора от этой идеи в итоге отказались, — комментирует Якушин. — На мой взгляд, ключевая причина — неурегулированность отрасли. У инвестора нет гарантий, что построенный им объект не закроется после смены руководства города или области. Например, в Новосибирске такие проблемы возникли после смены руководства Новосибирского района. В Екатеринбурге второй построенный крематорий никак не могут запустить в эксплуатацию из-за бюрократических препон. В Москве закрыли два крематория, в Крымском районе такой объект пошел под снос. При таком раскладе вместо 10-15 крематориев, необходимых России к 2030 году, в стране в лучшем случае появятся 3-5.

С другой стороны, по его словам, крупные города продолжают расти, кладбища оказываются внутри городской черты, возникают проблемы с санитарной зоной, и властям приходится решать вопрос с дефицитом земли для захоронений. При этом у людей растет потребность к созданию семейных захоронений, а на действующих кладбищах это можно сделать только через подзахоронение урн.

— Закон о ГЧП мог бы хотя бы нормативно закрепить взаимоотношения инвесторов и государства. Инвестор получит таким образом защиту своих вложений на четко определенное количество лет, а государство будет понимать, что выделенную землю не займут объекты, не связанные с погребением умерших, — пояснил Борис Якушин.

По его словам, в Новосибирске с помощью ГЧП можно было бы развивать колумбарии и приводить в порядок действующие городские кладбища.

— Необходимости в новом крематории в Новосибирске пока нет, так как два существующих закрывают всю имеющуюся потребность и имеют большие резервы для расширения работы. Летом крематории в среднем проводят около 900 кремаций в месяц, зимой 1000-1300. Однако это кремация не только умерших из Новосибирской области. Крематории работают с клиентами из Красноярска, Омска, Казахстана, Забайкальского края, — поясняет Борис Якушин. — В перспективе полутора лет должны открыться крематории в Красноярске, Алма-Ате (уже построен, стоят две кремационных печи), в конце концов должен получить разрешение на эксплуатацию объект в Екатеринбурге (сам объект построен, очень красивый, там две кремационных печи, очистительные сооружения). Это высвободит дополнительные мощности в Новосибирске.

Ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок

Ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок

Более перспективным ГЧП, по его словам, может быть в создании стен скорби.

— Сейчас 50% урн после кремации выдаются для захоронения в колумбариях, 50% ― для подзахоронения, развеивания и т.д. Городские кладбища заинтересованы в создании колумбарных стен, чтобы привести в порядок земельные захоронения. Такую работу сейчас проводят в Москве, в Омске (На базовом фото. — Ред.). Но у муниципальных учреждений для масштабной и системной работы нет средств, так как деньги из бюджета выделяются только на содержание кладбищ и обязательный перечень услуг при захоронении, — говорит собеседник Infopro54. — При строительстве колумбария можно учесть интересы государства и инвестора, но для запуска таких проектов нужен закон, регулирующий эти взаимоотношения.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске 7 действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. Строительство колумбарных стен уже несколько лет идет на Южном, Инском и Заельцовском.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске установили первый в России цифровой колумбарий

Фото предоставлено Натальей Путилиной, директором Омского Парка Памяти.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ритуальные услуги Новосибирск крематорий колумбарии ГЧП


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