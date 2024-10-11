Для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства

В Госдуму поступили поправки к федеральному закону №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве (ГЧП)». В поправках предлагается включить в список объектов, которые можно строить в рамках ГЧП, крематории, стены для скорби и другие здания и сооружения для погребения умерших. Об этом сообщил «Коммерсант».

Директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин назвал эту инициативу интересной. По его словам, сейчас на территории России работают 35 крематориев, большая часть из них была построена в 2000-2022 годах. Сейчас интерес инвесторов к этой теме падает. Удачных новых государственных проектов в этой сфере в принципе нет.

С другой стороны, по его словам, крупные города продолжают расти, кладбища оказываются внутри городской черты, возникают проблемы с санитарной зоной, и властям приходится решать вопрос с дефицитом земли для захоронений. При этом у людей растет потребность к созданию семейных захоронений, а на действующих кладбищах это можно сделать только через подзахоронение урн.

— Закон о ГЧП мог бы хотя бы нормативно закрепить взаимоотношения инвесторов и государства. Инвестор получит таким образом защиту своих вложений на четко определенное количество лет, а государство будет понимать, что выделенную землю не займут объекты, не связанные с погребением умерших, — пояснил Борис Якушин.

По его словам, в Новосибирске с помощью ГЧП можно было бы развивать колумбарии и приводить в порядок действующие городские кладбища.

— Необходимости в новом крематории в Новосибирске пока нет, так как два существующих закрывают всю имеющуюся потребность и имеют большие резервы для расширения работы. Летом крематории в среднем проводят около 900 кремаций в месяц, зимой 1000-1300. Однако это кремация не только умерших из Новосибирской области. Крематории работают с клиентами из Красноярска, Омска, Казахстана, Забайкальского края, — поясняет Борис Якушин. — В перспективе полутора лет должны открыться крематории в Красноярске, Алма-Ате (уже построен, стоят две кремационных печи), в конце концов должен получить разрешение на эксплуатацию объект в Екатеринбурге (сам объект построен, очень красивый, там две кремационных печи, очистительные сооружения). Это высвободит дополнительные мощности в Новосибирске.

— Сейчас 50% урн после кремации выдаются для захоронения в колумбариях, 50% ― для подзахоронения, развеивания и т.д. Городские кладбища заинтересованы в создании колумбарных стен, чтобы привести в порядок земельные захоронения. Такую работу сейчас проводят в Москве, в Омске (На базовом фото. — Ред.). Но у муниципальных учреждений для масштабной и системной работы нет средств, так как деньги из бюджета выделяются только на содержание кладбищ и обязательный перечень услуг при захоронении, — говорит собеседник Infopro54. — При строительстве колумбария можно учесть интересы государства и инвестора, но для запуска таких проектов нужен закон, регулирующий эти взаимоотношения.

Более перспективным ГЧП, по его словам, может быть в создании стен скорби.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске 7 действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. Строительство колумбарных стен уже несколько лет идет на Южном, Инском и Заельцовском.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске установили первый в России цифровой колумбарий.