Туристы в Новосибирской области игнорируют совет МЧС и рискуют жизнью

В Новосибирской области всё больше туристов отправляются в походы без предупреждения спасателей. С начала года зарегистрировано 66 групп, но многие остаются вне контроля МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Практически каждый день спасатели оказывают помощь. Так, 7 июля в Северной Осетии спасатели эвакуировали на вертолёте туристку с травмой ноги, которая находилась на высоте 2950 метров. Женщину передали медикам.

Только в 2025 году в Новосибирской области зафиксировано 1089 туристов, из них 836 — дети. Сейчас под наблюдением МЧС находятся две группы. Регистрация маршрута позволяет быстро организовать помощь в случае чрезвычайной ситуации.

Подать уведомление можно через сайт МЧС или лично в ближайшем подразделении. Для заполнения формы нужно указать точные координаты маршрута и состав группы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще отдыхать за рубежом.