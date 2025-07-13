Начата проверка нападения подростков с оружием на сверстников

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту конфликта между подростками в Мошковском районе с применением пневматических пистолетов.

— Полицейскими установлены все участники происшествия. Опрошены свидетели. Изъяты три пневматических пистолета. Потерпевшим назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — говорится в сообщении на официальном телеграм-канале ГУ МВД России по Новосибирской области.

Нападавшим было около 14-15 лет. Четверо детей пострадали от их действий. По информации «Инцидент Новосибирск», одному из них стреляли в лицо, пуля прошла рядом с виском и глазом. Другого подростка приставили к голове пистолет и одновременно били битой по ногам. У пострадавших также требовали перевести деньги через банковские приложения. Близкие потерпевших опасаются, что дело могут замять, ведь родители лидера нападавших якобы работают в местных государственных структурах.

Следователи ранее рассказали о преступлениях, которые чаще всего совершают подростки в Новосибирске. В 2024 году в Новосибирской области подростки чаще всего совершали кражи, мошенничество, грабежи, разбои, вымогательства и преступления, связанные с наркотиками (приобретение, хранение, изготовление и сбыт). Эти преступления составляют более половины всех уголовных дел, возбуждённых против подростков.

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