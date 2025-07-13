Куда вывозят грунт с газонов Новосибирска — рассказали в мэрии

В этом году на улицах Новосибирска идет массовая выемка грунта с газонов. В соцсетях жители города обсуждают эту активность и интересуются, куда вывозится эта земля. С учетом того, что она расположена вдоль дорог, и за долгие десятилетия в ней накопилась таблица Менделеева.

В комитете по экологии НСО «ОПОРА России» редакции Infopro54 сообщили, что грунт, снимаемый с городских газонов, может представлять экологическую и санитарную угрозу, так как содержит тяжелые металлы (свинец, кадмий и др. — из атмосферных осадков и транспорта), нефтепродукты (протечки ГСМ, износ шин, дорожные пленки), соли противогололедных реагентов (хлориды, нитраты). Эти вещества могут вызывать загрязнение воздуха и воды, а также ухудшать состояние почв.

— С другой стороны, на участках с поврежденным или снятым дерновым покровом происходит размыв и вынос грунта во время осадков, образуется пыль, опасная для дыхательной системы, особенно вдоль оживленных трасс (например, Красный проспект). Загрязненная пыль провоцирует аллергии и заболевания дыхательных путей, особенно у детей и пожилых людей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В мэрии Новосибирска в ответ на запрос редакции пояснили, что замена грунта проводится на участках с высоким уровнем засоления остаточными явлениями противогололедных материалов, а также участках с завышенным уровнем грунта сверх бордюрного камня. Подрядчикам предъявляются требования по вывозу изъятого грунта на специализированные площадки, подчеркнули в муниципалитете. Речь идет о городских полигонах по захоронению ТБО.

В комитете по экологии НСО «ОПОРА России» добавили, что изъятый с газонов грунт также может использоваться для планировки при благоустройстве (в этом случае считается утилизацией, а не размещением). Размещение отходов вне специально отведенных мест может повлечь за собой штраф до 100 тысяч рублей. Напомним, новосибирцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда подрядчики зимой не довозят снег до официальных снегооотвалов, вываливая его в безлюдном месте за городом.

— Обратная засыпка газонов осуществляется плодородным грунтом для улучшения структуры почвы. Для вновь завозимой земли подрядчик должен предоставить документы, подтверждающие ее качественные характеристики, соответствующие требованиям для посева или укладки рулонного газона. Объем завезенного грунта определяется индивидуально на основании фактически снятого слоя земли на участке, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В мэрии отметили, что при посеве газона используются семена, адаптированные к климатическим условиям Западной Сибири и Урала, что обеспечивает их устойчивость к морозам. В случае невсхода подрядчики обязаны проводить дополнительный подсев газонной травы.

Интересно, что ученые одного из институтов СО РАН, к которым корреспондент Infopro54 обратился за комментарием, отметили, что массовая замена грунта, которая сейчас идет в Новосибирске, с точки зрения экологии бессмысленна.

— Через год-два в ней снова накопятся тяжелые металлы и соли. Нужно не землю менять, а выравнивать газон в соответствии с правилами благоустройства, поднимать бордюры, подбирать траву для посева и обеспечивать уход, — отметили собеседники редакции.

С другой стороны, ученые успокоили корреспондента Infopro54, что если нерадивые подрядчики все-таки не довезут землю до полигонов, то ничего особо страшного не случится.

— Главное, чтобы ее не использовали для выращивания сельхозкультур, или на личном огороде. Если такая земля окажется в лесу или в поле, то местные жучки/червячки в ней просто не будут жить, а трава наверняка на куче взойдет, — пояснили ученые.

Напомним, в 2025 году на восстановление газонов из городского бюджета выделены 135 млн рублей. Средства распределили между районами в зависимости от их площади.

На аппаратном совещании в мэрии на минувшей неделе глава города Максим Кудрявцев отмечал, что по восстановлению газонов в городе хорошая динамика.

— Архитектурный облик меняется, газоны становятся нормативными: травка растет ниже бордюра, что позволяет утилизировать дождевые воды, когда идут обильные осадки. Нужно работу продолжать, чтобы нормативных газонов стало больше, — заявил он.

Глава города предложил подумать о дополнительных мероприятиях, чтобы полотно дороги было для автомобилей, газоны — для красоты, а пешеходные маршруты — для людей, и все это не перемешивалось по инициативе отдельных персонажей.

Напомним, в этом году в Новосибирске ужесточают наказание за парковку на газонах. Кроме того, муниципалитет закупает бетонные полусферы, чтобы ограничить заезд автомобилей на газоны.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определили улицы, где улучшат состояние газонов летом 2025-го.