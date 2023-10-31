Туристы залезли в берлогу к новосибирскому медведю, чтобы сделать селфи (видео)

Экскурсия в таежную деревушку Юрт-Акбалык в 150 км от Новосибирска пополнилась новой локацией. Самой интересной достопримечательностью для туристов стала медвежья берлога.

― О берлоге нам рассказали местные жители. Мы съездили на разведку, убедились, что медведь там больше не живет и предложили посетить ее туристам. После первого похода, деревенские охотники сделали поправку, что это была не та берлога. Но в любом случае, спящего косолапого там точно не было уже год, ― рассказал Infopro54 Вячеслав Карманов.

Старожилы отмечают, что лесной зверь в этих краях ведет цыганский образ жизни и никогда не зимует в одном и том же месте. Но на всякий случай проводник группы брал с собой ружье.

― Всем очень понравилась берлога. Многие даже захотели в нее залезть и сфотографироваться. Там узкий круглый вход, а внутри гораздо шире. Еще в прошлом году медведь в ней зимовал, а этом году не стал, недалеко начались лесозаготовки.

Впечатления у любителей экстрима остались самые незабываемые. Кто-то из участников группы даже разглядел в домике косолапого следы от когтей. А девушки заметили, что спать в такой берлоге можно и вдвоем, если немного потесниться.