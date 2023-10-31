В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Евгений Репетин

Новосибирск скорбит по потере бойца Евгения Репетина, погибшем в ходе спецоперации. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Новосибирск скорбит».

Известно, что церемония прощания состоится в актовом зале школы №179 на ОбьГЭСе 1 ноября в 12 часов.

Напомним, что Мастер спорта по самбо Сергей Вяткин из Краснообска под Новосибирском погиб в зоне СВО. Церемония прощания с Сергеем Вяткиным состоялась сегодня, 31 ноября.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Виталий Вострецов.