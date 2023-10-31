В зоне СВО погиб мастер спорта по самбо Сергей Вяткин из Новосибирской области

Мастер спорта по самбо Сергей Вяткин из Краснообска под Новосибирском погиб в зоне СВО. Об этом сообщает администрация Краснообска.

Церемония прощания с Сергеем Вяткиным состоится сегодня, 31 ноября, в фойе Дома Учёных Краснообска.

Отмечается, что он был выпускником МБОУ «Краснообская школа № 2».

Напомним, что главный тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб на СВО. Спортсмен с 2016 года возглавлял сборную команду Новосибирской области по самбо.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области простятся с Александром Юмобаевым, погибшим в зоне СВО.