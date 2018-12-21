«ТВЭЛ» подводит промежуточные итоги реализации дорожной карты

Вчера с рабочим визитом Новосибирск посетил вице-президент компании.
20 декабря 2018 года в Новосибирск с рабочим визитом прибыл вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» Илья Галкин, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
Основная цель визита — подведение промежуточных итогов реализации мероприятий дорожной карты развития сотрудничества между правительством Новосибирской области и АО «ТВЭЛ», утвержденной 25 сентября 2018 года губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой.
Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития
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