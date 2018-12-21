«ТВЭЛ» подводит промежуточные итоги реализации дорожной карты

Вчера с рабочим визитом Новосибирск посетил вице-президент компании.

20 декабря 2018 года в Новосибирск с рабочим визитом прибыл вице-президент по стратегическому развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» Илья Галкин, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Основная цель визита — подведение промежуточных итогов реализации мероприятий дорожной карты развития сотрудничества между правительством Новосибирской области и АО «ТВЭЛ», утвержденной 25 сентября 2018 года губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой.

Отмечается, что на совещании обсуждались вопросы создания промышленного кластера на базе ООО «Системы постоянного тока» и ФГБОУ ВО «НГТУ», взаимодействия в сфере аддитивных технологий (производство порошков и принтеров 3D печати), а также перспективы сотрудничества АО «ТВЭЛ» с Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкеpа СО РАН и Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН по проекту создания Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и другие.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития