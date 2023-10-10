Центр машиностроения Белоруссии откроют в Новосибирской области

Белоруссия создаст на базе торгового дома «МТЗ-Сибирь» в Новосибирске (официальный дистрибьютор Минского Тракторного завода в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — Ред.) центр производителей машиностроительного оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время визита губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

— Надо объединить потенциал всех наших производителей под одной вывеской и работать с одной площадки на территории Новосибирской области и других регионов Сибири, — подчеркнул Роман Головченко.

Напомним, ранее редакция рассказывала о визите белорусского премьера в Новосибирск, итогом которого планировалось подписание контрактов на сумму более 13 млн долларов. Также сообщалось, что белорусский бизнес может локализовать свои производства в Новосибирске. Белорусские предприятия сотрудничают с новосибирцами в части реновации трамваев. Кроме того, в рамках форума «Технопром-2023» обсуждалось создание российско-белорусской станции «Бел-СИ».