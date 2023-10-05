В России могут ввести многоступенчатую приемную кампанию в вузы

По словам замминистра образования Дмитрия Афанасьева, если абитуриент по рейтингам не зачисляется в вуз своего первого приоритета, ему предложат второй приоритет и так далее, пока он наконец не будет зачислен в конкретный вуз, передает цифровое издание «Ъ».

В настоящее время абитуриенты могут подавать заявления в пять вузов на пять специальностей в каждом. При этом менять их в рамках приемной кампании они не могут.

Дмитрий Афанасьев уточнил, что, если абитуриент будет в курсе, каковы его шансы на зачисление не в момент окончания подачи документов, а уже в ходе самой приемной кампании, то сможет изменить свой выбор.

Ранее редакция сообщала, что сибирские вузы планируют выдавать два диплома: российский и китайский.