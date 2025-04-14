Тысяча воспитанников зачислена в детские сады Новосибирска по цифровым договорам

К этому моменту, в рамках реализации клиентоориентированного подхода, министерство цифрового развития Новосибирской области представило новую электронную услугу. Теперь жители региона могут заключать договоры с детскими садами через приложение «Госключ», доступное онлайн. Новосибирская область стала единственным регионом, предоставляющим подобный сервис.

Ранее для подписания договора требовалось личное присутствие в детском саду и оформление бумажных документов, что занимало много времени и создавало неудобства для родителей. Внедрение приложения сократило время оформления до 15-20 минут, вместо нескольких дней. Для онлайн-подписания нужен только смартфон с доступом в интернет, установка приложения, регистрация и выпуск усиленной неквалифицированной электронной подписи. После этого договор необходимо подписать в течение суток.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, первая тысяча онлайн-договоров была успешно заключена. Пока сервис доступен только в Новосибирске, но планируется его расширение на всю область. Цифровой договор хранится в приложении «Госключ» в течение трех месяцев и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Юбилейный тысячный договор был оформлен с детским садом № 191. Лидерами по количеству подписанных онлайн-договоров стали: Детский сад № 447 (73 договора), Детский сад № 369 (71 договор) и Детский сад № 262 (65 договоров). Внедрение цифровых сервисов отвечает целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и принципам клиентоцентричности федерального проекта «Государство для людей».

Кроме того, для записи в детский сад можно воспользоваться онлайн-сервисом на портале Госуслуг. 84% заявлений на запись в дошкольные учреждения подаются электронно. Консультацию по всем вопросам, связанным с услугами для дошкольников, можно получить по номеру 110.