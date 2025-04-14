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Новосибирская область получит 500 млн рублей на модульные гостиницы

  • 14/04/2025, 16:45
Новосибирская область получит 500 млн рублей на модульные гостиницы
В период с 2023 по 2024 год поддержку получили шесть проектов.

Власти Новосибирской области рассчитывают получить из федерального бюджета 500 миллионов рублей на поддержку проектов по строительству модульных гостиниц в период с 2025 по 2027 год.

— В 2025 году планируется направить [на развитие туризма] в районе 150 млн рублей — это средства областного бюджета, плюс 110 млн рублей — единая субсидия федеральная, и плюс мы будем сейчас участвовать в конкурсе на модули в Минэкономразвития России. Мы ожидаем, [что] где-то на три года лимит будет <…> в районе 500 млн, — сказал Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области, изданию ТАСС.

Стоит отметить, что ведомство уже получило около 20 заявок на создание модульных гостиниц. В 2023–2024 годах поддержку получили шесть проектов.

Решетников рассказал, что министерство провело конкурсы среди муниципалитетов на лучшие проекты в сфере туризма. В 2025 году часть средств также планируется выделить на поддержку проектов по строительству бассейнов и организацию летних развлекательных мероприятий.

Согласно последним оценкам Росстата, в 2024 году туристический поток в Новосибирскую область достиг 3,35 миллиона поездок, что на 17% превышает показатели предыдущего года. По этому показателю наш регион занимает девятое место среди всех субъектов Российской Федерации и первое место в Сибирском федеральном округе.

В 2024 году объём платных туристических услуг в Новосибирской области составил 20,7 миллиарда рублей, что почти на 16% превышает уровень 2023 года. Это ставит нашу область на первое место среди регионов Сибирского федерального округа и пятнадцатое в Российской Федерации.

Не менее значимым является рост налоговых поступлений от сферы туризма. В 2024 году он увеличился более чем на 70% и достиг 13,9 миллиарда рублей, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 8,1 миллиарда.

Ранее редакция сообщала о том, что бизнес-туристы начали интересоваться достопримечательностями Новосибирской области. Ранее они приезжали в регион только на деловые мероприятия.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : финансирование туризм гостиница


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