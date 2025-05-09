Тысячи новосибирцев приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Сразу после завершения Парада Победы на площадь Ленина курсанты Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища торжественно внесли копию Знамени Победы. Среди них — участники специальной военной операции.

Следом на площади внесли копии боевых знамен 17 Сибирских дивизий, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также знамя «Новосибирск — город трудовой доблести». Наш город получил его в честь вклада, который внес в победу в войне.

Тысячи людей пронесли по главной площади города портреты своих дедов и прадедов.

На портретах – участники войны и труженики тыла.

Завершением Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» стало участие самолетов, которые выпускает Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.

Шествие «Бессмертного полка» продолжалось в Новосибирске более часа.

По данным правительства Новосибирской области, в колонне «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая 2025 года прошли порядка 150 тысяч человек.

Ранее редакция рассказывала о том, как в Новосибирске прошел Парад Победы.