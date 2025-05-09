Тысячи новосибирцев приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Сразу после завершения Парада Победы на площадь Ленина курсанты Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища торжественно внесли копию Знамени Победы. Среди них — участники специальной военной операции.
Следом на площади внесли копии боевых знамен 17 Сибирских дивизий, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также знамя «Новосибирск — город трудовой доблести». Наш город получил его в честь вклада, который внес в победу в войне.
Тысячи людей пронесли по главной площади города портреты своих дедов и прадедов.
На портретах – участники войны и труженики тыла.
Завершением Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» стало участие самолетов, которые выпускает Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.
Шествие «Бессмертного полка» продолжалось в Новосибирске более часа.
По данным правительства Новосибирской области, в колонне «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая 2025 года прошли порядка 150 тысяч человек.
Ранее редакция рассказывала о том, как в Новосибирске прошел Парад Победы.
Иллюстрация – скрины с трансляции шествия «Бессмертного полка» ОРТ и ГТРК.
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