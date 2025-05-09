В Новосибирске прошел парад, посвященный 80-летию Победы

В юбилейном Параде Победы, посвященном 80-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, приняли участие более 2,5 тысяч военнослужащих различных видов и родов войск Сибирского гарнизона, силовых структур и учащихся специализированных учебных заведений.

В составе колонн также прошли участники специальной военной операции.

Открыл парад военной техники легендарный танк Т-34.

Вслед за ним по Красному проспекту проехали более 30 единиц военной техники: боевые машины пехоты, мобильная пусковая установка «Ярс».

На трибунах присутствовали участники Великой Отечественной войны.

На параде, посвященном 80-летию Победы, курсанты Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища возобновили традицию с выполнением различных строевых приемов. Последний раз такие показательные выступления проходили 30 лет назад, в 1995 году и были посвящены 50-летию Победы.

Слава участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла!

Напомним, первый военный парад прошел в Новосибирске в 1965 году. В том далеком году впервые 9 мая был объявлен в СССР выходным днем.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошла акция, посвященная завершению Великой Отечественной войны.