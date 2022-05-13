Тысячу призов по 100 тысяч рублей получат привитые от COVID-19, которые примут участие в розыгрыше

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

— Выделить в 2022 году Минздраву России на выплату призов призерам розыгрыша, проведенного в 2021 году в соответствии с постановлением <…> «Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции», бюджетные ассигнования в размере 100 000 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ, — говорится в документе.

Согласно документу, запланирована выдача 1 тыс. призов по 100 тыс. рублей.

Ранее правительство России приняло решение провести розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Мероприятие проводилось с 1 сентября по 1 декабря 2021 года, в нем могли принять участие граждане старше 18 лет. Розыгрыш проходил на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.