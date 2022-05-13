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«Идет третий год тренинга для целой отрасли и всех нас»

Анна Власова, директор центра «Харизма» — о трендах в организации мероприятий и тренингов:
  • 13/05/2022, 13:59

новости Новосибирска— Идет третий год тренинга для целой отрасли и всех нас. Тренинг гибкости и адаптивности. Время, когда перестали работать текущие схемы и когда нельзя опираться на статистику прошлых проектов. Каждый раз — с нуля и с массой неизвестных, которые могут случится по дороге.

— Сокращение сроков планирования у клиентов. Вначале боялись: «а вдруг опять карантин», «а вдруг заболею», сейчас — «мало ли что будет завтра», «подождем».

Сроки подачи заявки сократились до недели. Срок запуска проекта сократился с 2-3 месяцев до 2-3 недель. Об этом говорят не только те, кто продает билеты, а даже те, кто просто собирает клиентов на клиентские дни, — до последнего непонятно, сколько людей придут.⠀

— Сохранение гибридного формата. Сейчас не из-за страха болезни или запретов, а из-за страха оставить бизнес даже на минуту. В этом есть плюс пандемии — многие из нас привыкли к этому формату, и он комфортен.

— Короткий горизонт планирования — максимум месяц. Какие произойдут изменения и какая будет стратегия — мы знаем только на месяц вперед.⠀

— Основные наши клиенты — не лиды, а наша записная книжка или А и В клиенты в нашей CRM! Работаем с ними и для них. Есть плюс — мы их лучше знаем, и рекламные бюджеты резко сократились.

— Повышение значимости продаж и компетенций менеджеров. Теперь менеджер должен не только грамотно презентовать и продавать продукт, но и уметь выслушать, успокоить, да и просто поговорить.⠀

— Снижение бюджетов у корпоративных клиентов и инертность в потреблении у частных лиц. Компании заранее сокращают затраты, даже «на всякий случай». У нас же с вами инертность потребления сильнее. Мы понимаем, что ситуация не очень и может быть хуже, но на себе сразу мы не начинаем экономить. Поэтому работать для сферы услуг в B2C сегменте может быть проще на первых порах. Потом, скорее, наоборот.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : тренинги бизнес


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