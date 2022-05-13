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На новосибирском рынке труда растет конкуренция за рабочие места

  • 13/05/2022, 13:03
Автор:
новости Новосибирска
Количество вакансий продолжает сокращаться, как и медианная заработная плата.

По данным службы исследований hh.ru, количество активных вакансий в Новосибирской области в апреле 2022 года сократилось на 8,2% к предыдущему месяцу и на 9,5% — к апрелю 2021 года. В компании отметили, что это самое большое падение спроса на персонал из всех регионов Сибири. Для сравнения: на втором месте находится Кемеровская область — 7,6%, Томская — на третьем — 6,3%. По сравнению с апрелем 2021 года во всех регионах округа, кроме Новосибирска, количество вакансий выросло.

— По сравнению с мартом в апреле в Новосибирской области сильнее всего упал спрос на HR-специалистов (-29%), специалистов по маркетингу, рекламе и PR (-21,6%) и сотрудников из сферы страхования (-20%), — констатируют эксперты hh.ru.

Падение спроса работодателей зафиксировано даже не смотря на то, что за месяц в регионе были открыты 20,5 тысячи вакансий. Большинство из них адресованы специалистам по продажам, строителям и начинающим специалистам, студентам.

Эксперты сервиса «Работа.ру» отмечают, что новосибирские работодатели опубликовали на 17% предложений о работе меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  Ключевое влияние на это оказали сезонные факторы — компании сосредоточились на развитии существующих направлений бизнеса. Количество вакансий, размещенных новосибирскими работодателями на сервисе «Зарплата.ру», в минувшем месяце относительно аналогичного периода прошлого года снизилось на 12%. Наибольший спад количества предложений показывают рубрики «Персонал офиса, АХО» (-54%) и «Страхование» (-50%).

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При этом в ряде отраслей по итогам апреля в регионе наблюдался рост количества вакансий. По данным hh.ru, работодатели стали чаще искать специалистов по добыче сырья (+9%), медиков и фармацевтов (+7,1%), сотрудников для ресторанно-гостиничной сферы (+6,6%), домашний персонал (+4,1%), специалистов для салонов красоты и спортивных клубов (+0,5%), а также кандидатов из сферы образования (+0,2%).

— Чаще всего в апреле 2022 года в Новосибирской области сотрудников искали компании из сферы торговли — в этой сфере работодатели опубликовали 30% вакансий от общего числа апрельских предложений о работе, — пояснили эксперты «Работа.ру». — Еще высокую активность на рынке труда демонстрировали компании из производства и агропрома (21% вакансий от общего числа), сферы услуг (11%), транспорта и логистики (10%), а также работы без опыта (6%).

Кстати, по данным «Работа.ру», на фоне снижения энтузиазма со стороны работодателей соискатели в регионе стали активнее искать работу — в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года было опубликовано на 15% больше новых резюме.

Чаще всего работу искали в сфере офисных служб и бизнес-услуг — в этой отрасли пользователи опубликовали 17% резюме от общего числа резюме с указанной отраслью за апрель 2022 года. Высокая активность соискателей еще была заметна в отрасли транспорта и логистики (13% от числа резюме с указанной отраслью), работе без опыта (11%), сфере торговли (8%), а также маркетинге (7%) и производстве (7%).

В hh.ru сообщают, что в апреле 2022 года в Новосибирской области было открыто на 17% больше резюме, чем в том же месяце прошлого года. Сильнее всего выросла активность соискателей в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис»: количество резюме увеличилось на 205% к прошлому году. Также чаще стали искать работу начинающие специалисты и студенты (+102%), административный персонал (+34%), специалисты по маркетингу, рекламе и PR (+26%), IT-специалисты (+25%), сотрудники из сферы закупок (+11%), специалисты по продажам и рекрутеры (по +10%), строители (+9%), юристы и специалисты из ресторанно-гостиничного направления (по +7%), бухгалтеры (+6%) и рабочий персонал (+2%).

— В остальных профессиональных сферах количество резюме сократилось. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом количество соискателей уменьшилось в сферах «Консультирование» (-75%), «Госслужба, НКО» (-69%), «Банки, инвестиции» (-67%), «Домашний персонал» (-64%), «Добыча сырья» (-61%), — констатируют аналитики hh.ru.

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На «Зарплата.ру» количество новых резюме остается стабильно высоким четвертый месяц подряд: рост относительно апреля прошлого года составляет 31%.

— Стоит отметить, что рост количества резюме наблюдается в основном по рабочим специальностям, прирост по «белым воротничкам» минимальный, — отмечают в компании. — Таким образом, второй месяц наблюдается трансформация рынка труда из соискательского в работодательский: количество предложений, размещенных работодателями, снижается, при этом активность соискателей заметно увеличивается, и конкуренция за размещенные вакансии резко усиливается.

Эксперты «Зарплаты.ру» также заметили снижение медианной зарплаты в регионе: за месяц она сократилась с 43,2 тысячи рублей до 41 тысячи. Во многом на расчет и снижение этого показателя повлияло кратное снижение количества вакансий курьеров и водителей в рубрике «Логистика».

По данным SuperJob, в сырьевой отрасли, активно набиравшей персонал на вахту в марте-апреле, в мае наметился также спад (-10%). В банковской сфере число вакансий сократилось на 19%. При этом, по оценкам экспертов компании, в мае начал расти спрос на домашний персонал и  курьеров: с началом дачного сезона вырос спрос на услуги доставки за город.

 

Ранее редакция сообщала о том, как может скорректироваться зарплата из-за майских праздников. 

Фото pixabay — Pexels

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика работа зарплата


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