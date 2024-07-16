«У бабули разбита голова»: сибирячка напала на 83-летнюю пенсионерку на детской площадке

Бесчеловечный инцидент произошел во дворе дома на улице Твардовского в Первомайском районе.

Пенсионерка Мария Ивановна* вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Жаркая погода заставила бабушку спрятаться в детскую веранду на площадке. Она сидела спокойно и никому не мешала.

Вдруг внезапно к пенсионерке подбежала женщина. Все что происходило дальше очевидцы успели снять на мобильный телефон, наблюдая за происходящим из окна своей квартиры.

Сибирячка сначала словесно начала выгонять Мария Ивановну с детской площадки. Потом она выхватила у нее сумку и швырнула на землю. А дальше все было как в плохом кино.

― Старушка встала с лавочки, она накинулась на нее и с силой толкнула. Пожилая женщина упала и не могла подняться. У бабули разбита голова, ― рассказывают соседи.

В это время мимо проходила семейная пара. Мужчина, заметив такое чудовищное обращение с пожилым человеком, сильно разозлился и начал догонять хулиганку.

На кадрах видно, как дебоширка получает порцию пенделей от разъяренного соседа. Его всячески пытается успокоить супруга, опасаясь, что муж в итоге окажется виноватым во всей этой истории.

Свидетели происшествия написали на неуравновешенную соседку заявление в полицию. Но есть одна проблема. Никто из местных жителей не знает, в какой квартире прописалась дебоширка.

В местном паблике новосибирцы активно обсуждают возникшую ситуацию.

― Это животное недавно сняло студию на КСМ и часто в нетрезвом состоянии пристает к нормальным людям. Хотя, по словам соседей, в трезвом состоянии она более адекватная. До этого конфликта она пыталась учить жизни мамочку с ребенком, довела ее до слез. ― Эту бабулю до этого всего вывозили на кресле воздухом подышать. Сейчас немного окрепла. В основном утром сидит, по холодку. А что этой от неё надо было ― не понятно. Сама то без детей на детской площадке лазает. ― Деградирующая особь. Напала на пожилую беззащитную женщину, которая тихо сидела в тенёчке. Надеюсь, полиция привлечёт ее хотя бы за хулиганство.

В МВД по Новосибирской области сообщили, что занимаются установлением личности женщины, которая попала на видео.

*Имя пострадавшей изменено.