Убийца журналиста Антона Лучанского снова просится на свободу в Новосибирске

В суд вновь поступило ходатайство от Никиты Лазькова, совершившего смертельное ДТП, о смягчении наказания. Это его третья попытка смягчить приговор.

― В Первомайский районный суд г. Новосибирска поступило ходатайство от Никиты Лазькова о замене неотбытого наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания ― принудительными работами, ― говорится в сообщении суда.

Напомним, что Лазьков 30 марта 2020 года нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода, выходящего из трамвая на остановке «Ледовый дворец». Пешеходом оказался Антон Лучанский, журналист «Вести Новосибирск». Позже выяснилось, что водитель был в наркотическом опьянении.

Суд признал виновным Лазькова, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6,5 лет. Также его обязали выплатить семье погибшего 1 миллион рублей моральной компенсации.

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил виновника смертельного ДТП с новосибирским журналистом за решёткой.