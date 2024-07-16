В Новосибирске 186 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации по Губернаторскому сертификату

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, на особом контроле Правительства Новосибирской области также поддержка, оказываемая детям из семей участников СВО в вопросах бесплатного питания, подготовки к школе, медицинской, психологической помощи и других.

Пресс-служба регионального правительства сообщила, что три участника СВО воспользовались возможностью прохождения профессионального обучения и переквалификации. На сегодня они уже завершили обучение и трудоустроены по полученным профессиям, остальные желающие обучаться также приступят к обучению в дальнейшем. При этом трудоустроено 13 граждан, 9 — открыли собственное дело: кузнечную мастерскую, предоставление прочих персональных услуг, деятельность в области геодезии и картографии, пассажирских перевозок, интернет-торговля, производство мясных полуфабрикатов.

Отмечается, что филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа президента России. В регионе реализуется Губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО, подробнее об условиях его получения можно узнать на сайте регионального министерства труда и соцразвития или обратиться в фонд «Защитники Отечества». Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата опубликована на сайте МФЦ.