За три месяца цены в новостройках Новосибирска выросли на 6,8%

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru изучили динамику и уровень цен на новостройки в III квартале 2019 года в 72 крупных городах России. Средняя стоимость квадратного метра за три месяца выросла на 3,3%: с 70 523 руб. в июне до 72 860 в сентябре. Пик роста пришелся на последний летний месяц, сообщили в пресс-службе Domofond.ru.

Повышение коснулось 60 городов, принимавших участие в исследовании. Максимальный рост зафиксирован в подмосковных Химках — на 14,1%, а максимальное снижение в Нижнем Тагиле (Свердловская область) — на 2,8%.

Практически во всех городах-миллионерах квадратный метр в новостройках сейчас стоит больше, чем три месяца назад. В списке крупнейших городов лидирует Новосибирск: здесь цены за III квартал выросли на 6,8%: с 63 691 руб. в июне до 68 001 руб. в сентябре.

Второе и третье места в рейтинге городов-миллионеров — у Перми и Санкт-Петербурга, где стоимость на рынке новостроек поднялась на 4,8%: до 62 564 руб. за кв. м в Перми и до 126 544 руб. в Петербурге.

Подешевели новостройки только.

Снижение цен отмечено только в 11 крупных городах. Например, в Омске: на 1,6% за три месяца: в июне «квадрат» в городе стоил 45 979 руб., а в начале осени — 45 249 руб

— Рост цен на новостройки в III квартале обусловлен переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир, — отмечает Ирина Филатова, главный редактор портала недвижимости Domofond.ru. — На данный момент рост цен меньше, чем прогнозировали кредитные организации: Сбербанк, например, заявлял, что физических лиц ждет переплата порядка 5% за покупку новостроек по новой схеме. Скорее всего, цены продолжат ползти вверх.

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